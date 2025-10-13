الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد ..تفاصيل

تنطلق انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي يوم ٣١ أكتوبر المقبل، حيث تشهد الانتخابات وجود الكابتن محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي وياسين منصور نائبا للرئيس وخالد مرتجي امينا للصندوق.

وقد وجه النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسئولية خلال السنوات الأربع القادمة.

وجاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

وأكد النادي الأهلي في بيانه دعوته إلى أعضاء الجمعية العمومية انه لابد من حضور ٥ آلاف عضو للتصويت في انتخابات مجلس إدارة جديد من أجل استكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.