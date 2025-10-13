ترامب يلتقط صور تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمه شرم الشيخ

حرص الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التقاط صور تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمه شرم الشيخ.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرحلة الثانية من التفاوضات بدأت، منوها أن كل المراحل من المفاوضات متشابهة نوعا ما.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في المؤتمر الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل انعقاد قمة شرم الشيخ، أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا تنظيفها أولا مثل الأنقاض.

وتابع ترامب: كل ما دعوناهم جاءوا بالفعل وهذا يؤدي إلى تقدم كبير في الشرق الأوسط، قائلا: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات عقب وصوله إلى مدينة شرم الشيخ أن الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي ترامب: "نتطلع لدعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة الإعمار في غزة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام،: "نثمن إنجازك غير المسبوق لإنهاء الحرب في غزة".