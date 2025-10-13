قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يلتقط صور تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمه شرم الشيخ

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

حرص الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التقاط صور تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمه شرم الشيخ.

ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرحلة الثانية من التفاوضات بدأت، منوها أن كل المراحل من المفاوضات متشابهة نوعا ما.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في المؤتمر الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل انعقاد قمة شرم الشيخ، أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا تنظيفها أولا مثل الأنقاض.

وتابع ترامب: كل ما دعوناهم جاءوا بالفعل وهذا يؤدي إلى تقدم كبير في الشرق الأوسط، قائلا: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات عقب وصوله إلى مدينة شرم الشيخ أن الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي ترامب: "نتطلع لدعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة الإعمار في غزة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام،: "نثمن إنجازك غير المسبوق لإنهاء الحرب في غزة".

ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب صور تذكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترشيحاتنا

دعاء الرزق والبركة بعد المغرب

دعاء الرزق والبركة بعد المغرب.. وقت مستجاب لا تفوّته

سورة يس بعد العصر

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة العصر.. 5 أسباب تجعلك لا تضيعها

أذكار المساء النبوية

أذكار المساء النبوية كاملة.. أفضل دعاء للتحصين من كل مكروه نهاية اليوم

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد