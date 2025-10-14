قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا بولا يترأس احتفال يوم الخادم بالإيبارشية

القداس الإلهي
القداس الإلهي
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال يوم الخادم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

أقيم الاحتفال تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشيّة.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "معنى الرجاء في حياة الخادم"، مستشهدًا بمثل التينة التي لا تثمر، مؤكدًا أن الرجاء الحقيقي يولّد الإثمار في الخدمة، والحياة الروحية.

وعقب ذلك، انطلقت الفعاليات المختلفة لليوم، حيث شارك الخدام في لقاء مع المخرج جون ميلاد بعنوان "اجعلني وسيلتك"، حتى يكون الخادم وسيلة إيضاح حية للمخدومين، وللمجتمع.

وفي التوقيت نفسه، نظّمت الراهبات لقاءً لأبناء الخدام من مرحلة الحضانة، وحتى الصف الثالث الابتدائي حول موضوع الرجاء، تخلّله أنشطة متنوعة

كذلك، اجتمع أبناء وبنات المرحلتين الابتدائية (الفئة العمرية الكبيرة)، والإعدادية مع السيد تامر رياض، أستاذ علم النفس والفلسفة، في لقاء بعنوان "نحن أولاد الله"، تضمن حوارًا مفتوحًا حول “ كيفية عيش الرجاء كأبناء لله”.

وعقب اللقاءات، قدّم الأب أندراوس فوزي، عرضًا لخطّة المكتب للعام المقبل، متضمنًا المناهج الجديدة، وتوصيات الخدمة تحت عنوان "همسات في أذنك".

تضمن يوم أمس أيضًا الفقرات الترفيهية، والتدريب على جهاز مسابقة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

واختُتم اليوم توزيع دروع "الخادم المثالي" على خادم من كل رعية، وتكريم الفائزين في المسابقة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على المجموعات الفائزة، وتكريم الآباء الكهنة، والراهبات، وأعضاء مكتب التعليم المسيحي الإيبارشيّ.

وفي الختام، قدم الأب المطران التهنئة لجميع الخدام والخادمات بعيدهم الخامس، مؤكدًا أن الرجاء الذي في المسيح لا يُخيب، بل هو الدافع لاستمرار الخدمة، والمحبة في كل وقت.

الأنبا بولا شفيق الكاثوليك الخادم القداس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

