الأنبا بولا يترأس احتفال يوم الخادم بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال يوم الخادم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

أقيم الاحتفال تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشيّة.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "معنى الرجاء في حياة الخادم"، مستشهدًا بمثل التينة التي لا تثمر، مؤكدًا أن الرجاء الحقيقي يولّد الإثمار في الخدمة، والحياة الروحية.

وعقب ذلك، انطلقت الفعاليات المختلفة لليوم، حيث شارك الخدام في لقاء مع المخرج جون ميلاد بعنوان "اجعلني وسيلتك"، حتى يكون الخادم وسيلة إيضاح حية للمخدومين، وللمجتمع.

وفي التوقيت نفسه، نظّمت الراهبات لقاءً لأبناء الخدام من مرحلة الحضانة، وحتى الصف الثالث الابتدائي حول موضوع الرجاء، تخلّله أنشطة متنوعة

كذلك، اجتمع أبناء وبنات المرحلتين الابتدائية (الفئة العمرية الكبيرة)، والإعدادية مع السيد تامر رياض، أستاذ علم النفس والفلسفة، في لقاء بعنوان "نحن أولاد الله"، تضمن حوارًا مفتوحًا حول “ كيفية عيش الرجاء كأبناء لله”.

وعقب اللقاءات، قدّم الأب أندراوس فوزي، عرضًا لخطّة المكتب للعام المقبل، متضمنًا المناهج الجديدة، وتوصيات الخدمة تحت عنوان "همسات في أذنك".

تضمن يوم أمس أيضًا الفقرات الترفيهية، والتدريب على جهاز مسابقة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

واختُتم اليوم توزيع دروع "الخادم المثالي" على خادم من كل رعية، وتكريم الفائزين في المسابقة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على المجموعات الفائزة، وتكريم الآباء الكهنة، والراهبات، وأعضاء مكتب التعليم المسيحي الإيبارشيّ.

وفي الختام، قدم الأب المطران التهنئة لجميع الخدام والخادمات بعيدهم الخامس، مؤكدًا أن الرجاء الذي في المسيح لا يُخيب، بل هو الدافع لاستمرار الخدمة، والمحبة في كل وقت.