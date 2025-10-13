دعاء زهران: قمة شرم الشيخ ستُذكر في التاريخ بوصفها نقطة تحول نحو سلامٍ حقيقي في المنطقة

رحبت دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع، باستضافة مصر قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت "زهران"، في تصريحات صحفية اليوم، أن انعقاد القمة على أرض مصر وتوقيع الاتفاق التاريخي في شرم الشيخ يعكسان المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها القاهرة، مشيرة إلى أن العالم بات يدرك أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون الدور المصري.

وأضافت أن مصر نجحت في جمع أطراف متناقضة حول مائدة واحدة، في لحظة كانت فيها الحرب على وشك الانفجار الشامل، وهو ما يؤكد أن القاهرة أصبحت عاصمة القرار السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط، وأن قدرتها على الوساطة والتأثير تتجاوز حدود الإقليم.

وأوضحت أن توقيع السيسي وترامب وأردوغان وأمير قطر على اتفاق وقف الحرب تحت رعاية مصرية يحمل رسائل سياسية بالغة العمق، أولها أن العالم يثق في مصر وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية، وثانيها أن القيادة المصرية شريكًا رئيسيًا في صناعة الأمن الإقليمي والدولي.

واختتمت "دعاء زهران" تصريحها بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ ستُذكر في التاريخ بوصفها نقطة تحول نحو سلامٍ حقيقيٍ في المنطقة، مشددة على أن مصر تواصل دورها كراعيةٍ دائمةٍ للسلام وضميرٍ عربيٍ يرفض الحروب ويبحث عن الاستقرار والتنمية.