70 % لا يصلحون.. طارق السعيد يفتح النار على فيريرا ولاعبي الزمالك

أكد طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك مشاكل كبيرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تختلف تمامًا عن حالة الاستقرار الفني والإداري والمالي التي يعيشها النادي الأهلي.

وأوضح طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن أكثر من 70% من لاعبي الزمالك الحاليين لا يصلحون للعب بالقلعة البيضاء، وأن اختيارات بعض اللاعبين والجهاز الفني لا تتناسب مع طموحات النادي.

وأضاف طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدرب يانيك فيريرا لا يصلح لتدريب الزمالك في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن أزمات مجلس الإدارة وانعكاساتها على الفريق سبب رئيسي في تراجع النتائج والمستوى الفني للزمالك.

وتابع طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك غير قادر على تجديد عقد اللاعب حسام عبدالمجيد بسبب الأزمة المالية، مؤكدًا أن الحلول الفورية تكمن في إعادة ترتيب الإدارة المالية والفنية للنادي لضمان عودة الفريق لمستواه الطبيعي.