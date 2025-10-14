قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ

السيسي وترامب
السيسي وترامب
يارا أمين

أشاد الإعلامي محمد شبانة, بدور مصر الكبير في التوصل لاتفاق لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، والذي تم التوقيع عليه اليوم في قمة السلام بشرم الشيخ.
 

دور مصر في وقف الحرب على فلسطين 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":"  على أرض السلام وأرض النور وبإرادة قوية وحكيمه من الرئيس السيسي كان مؤتمر السلام، بحضور العديد من الرؤساء يتقدمهم الرئيس ترامب".

وتابع:" الرئيس السيسي على مادار عامين يرفض تهجير الفلسطينين وبكل خبرة وإرادة حكيمه وصلنا لتسطير تاريخًا جديدًا للعالم كله وهو حوار أقوى من الدبابات والرصاص".

وأضاف:" مصر أثبتت للعالم أن هناك قدوة وخبرة تستطيع الاعتماد عليها، والقمة اليوم شهدت حضور العديد من المنظمات من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وشدد:" جميع الأندية المصرية لم تكن بعيدة عن المشهد، والأهلي أصدر بيانًا هامًا، يثمن فيه جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ويهنئة بقمة السلام، كما أصدر الزمالك بيانًا".

وأكمل:" مصر تسطيع مواجهة العالم أجمع طوال ما دمنا يد واحدة، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائمًا".

الإعلامي محمد شبانة شرم الشيخ برنامج نمبر وان الرئيس السيسي ترامب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

رانيا محمود ياسين و محمود ياسين

في ذكرى وفاته.. رانيا محمود ياسين لـ صدى البلد: مفيش شبيه لـ والدي محمود ياسين وأرفض تقديم سيرته الذاتية (فيديو)

الفنان إيهاب فهمي و زوجته

يسرا وجيه توجه رسالة رومانسية لزوجها الفنان إيهاب فهمي

النجمة لبلبة

لبلبة لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ للسلام فخر لمصر والحلم تحقق

بالصور

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد