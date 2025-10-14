شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ

أشاد الإعلامي محمد شبانة, بدور مصر الكبير في التوصل لاتفاق لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، والذي تم التوقيع عليه اليوم في قمة السلام بشرم الشيخ.



دور مصر في وقف الحرب على فلسطين

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" على أرض السلام وأرض النور وبإرادة قوية وحكيمه من الرئيس السيسي كان مؤتمر السلام، بحضور العديد من الرؤساء يتقدمهم الرئيس ترامب".

وتابع:" الرئيس السيسي على مادار عامين يرفض تهجير الفلسطينين وبكل خبرة وإرادة حكيمه وصلنا لتسطير تاريخًا جديدًا للعالم كله وهو حوار أقوى من الدبابات والرصاص".

وأضاف:" مصر أثبتت للعالم أن هناك قدوة وخبرة تستطيع الاعتماد عليها، والقمة اليوم شهدت حضور العديد من المنظمات من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وشدد:" جميع الأندية المصرية لم تكن بعيدة عن المشهد، والأهلي أصدر بيانًا هامًا، يثمن فيه جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ويهنئة بقمة السلام، كما أصدر الزمالك بيانًا".

وأكمل:" مصر تسطيع مواجهة العالم أجمع طوال ما دمنا يد واحدة، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائمًا".