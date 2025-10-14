أرباح إزدان القطرية تقفز 188% في 9 أشهر بدعم من ارتفاع الإيرادات

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة «إزدان القابضة» القطرية في الربع الثالث من عام 2025 بنحو خمسة أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى نحو 165 مليون ريال، مدعومةً بتسجيل أرباح غير مكرّرة.

كما ارتفعت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 188% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 588 مليون ريال، بدعم من زيادة الإيرادات إلى نحو 1.4 مليار ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 25% إلى 614 مليون ريال، إضافةً إلى تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع استثمارات عقارية بقيمة تُناهز 115 مليون ريال قطري.





