وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
رياضة

إنجاز عالمي للرماية المصرية: فرانكو وشبراوي ضمن قائمة أفضل 10 رماة في العالم لعام 2025

القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي للرماية (FITASC) التصنيف العالمي للرماة في منافسات الأطباق المروحية لعام 2025، حيث حقق الرماة المصريون إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرماية المصرية المشرف، بتواجد الرامي الدولي فرانكو دوناتو في المركز الثالث، والرامي الدولي أحمد شبراوي في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل عشرة رماة على مستوى العالم.

ويُعد هذا التصنيف تتويجًا لمسيرة من النجاحات المتواصلة للرماية المصرية خلال عام 2025، إذ افتتح أحمد شبراوي الإنجازات بحصوله على المركز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر يونيو، تلاه تألق فرانكو دوناتو بحصده المركز الثاني في بطولة العالم بإيطاليا خلال شهر سبتمبر، ليؤكد الرماة المصريون حضورهم القوي والمستحق في ساحة المنافسات الدولية.

وتقدم الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بخالص التهاني إلى الراميين الدوليين فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي بمناسبة تواجدهما ضمن قائمة أفضل 10 رماة على مستوى العالم في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للرماية FITASC لعام 2025، تقديرًا لجهودهما المتميزة وتمثيلهما المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وأكد حازم حسني أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لمسيرة النجاحات التي تحققها الرماية المصرية عالميًا، ثمرةً للتخطيط والعمل الجاد والدعم المتواصل للأبطال المصريين، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق ورفع راية مصر عالياً في البطولات المقبلة.

الاتحاد الدولي للرماية FITASC الرماية المصرية الرامي الدولي أحمد شبراوي الرامي الدولي فرانكو دوناتو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد