وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
إيناس الجبالي تزين قائمة منافسات اليوم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

إسراء أشرف

يستكمل لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبى منافساتهم اليوم الثلاثاء ، على مستوى الكبار، ببطولة العالم المقامة بالعاصمة الإدارية وتختتم يوم 18 من الشهر الجارى والتي تقام بمشاركة 72 دولة من مختلف دول العالم.

يشهد اليوم منافسات أوزان 54 كجم ، على مستوى الرجال وينافس فيه ممدوح قذافى، بينما تنافس نادية يحيى، وإيناس الجبالى بوزن 41 كجم  بمنافسات نفس اليوم.

وتوج لاعبو منتخب رفع الأثقال بعدد 15 ميدالية متنوعة حتى منافسات يوم الأحد، ميداليتين على مستوى الكبار، و13 على مستوى فرق الناشئين، حيث  توج ثنائى منتخب الكبار محمد صبحى بفضية وزن 88كجم ، ومحمد المنياوى بذهبية وزن 59 كجم، وفى الناشئين الميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

