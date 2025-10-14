قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي

أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي والتي تضم 15 سريرًا جديدًا تُضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة تُعطي قطاع الصحة أولوية خاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط عن أقسام الرعاية وتوفير خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة الجيزة.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.
وحرص المحافظ على تفقد عدد من الأقسام داخل المستشفى للوقوف على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى حيث شملت الجولة أقسام الرعاية المركزة الرئيسية، والرعاية المركزة للأطفال، والحضانات، والطوارئ.
كما اطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لسرعة تلبية تلك الاحتياجات بما يضمن رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن محافظة الجيزة تُولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خططها التنموية، لكونه أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيات على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لخدمة المواطنين وتقديم نموذج مشرف للمنظومة الصحية بالمحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وممثلي مديرية الشئون الصحية والمستشفي .

اخبار الجيزة مستشفى اكتوبر محافظة الجيزة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

الضرائب: لا نية لإلغاء غرامات التأخير.. واللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات

فتح الله فوزي

الجمعية المصرية اللبنانية تشيد بدبلوماسية الرئيس السيسي: مصر جسر للتواصل بين الشرق والغرب

عمرو فتوح

عمرو فتوح: اتفاق غزة من شرم الشيخ إنجاز دبلوماسي وتاريخي لمصر بقيادة الرئيس السيسي

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

