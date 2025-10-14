أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4697 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5480 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6363 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43840 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.75 جنيه للبيع و47.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.31 جنيه للبيع، و55.19 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.70 جنيه للبيع، 63.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.00 جنيه للبيع، و12.97 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد أجواءً خريفية باردة في الصباح الباكر، ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الليل يبدأ معتدلاً وينتهي مائلاً للبرودة، ما يتطلب ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

تحذيرات: شبورة مائية ورياح نشطة على بعض المناطق

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح (من الرابعة حتى الثامنة) على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة حفاظًا على سلامتهم.

كما أشارت إلى نشاط الرياح في مناطق خليج السويس بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

توقعات: سقوط أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وذكرت غانم أن هناك فرصة لتكوّن سحب منخفضة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة ورذاذ في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى ميل الجزء الثاني من فصل الخريف نحو أجواء شتوية باردة.