الغندور يثير الجدل: في الآخر بطل الكونفدرالية بيكسب بطل أفريقيا في السوبر

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بالمقارنة بين بطولة دوري أبطال أفرقيا والكونفدرالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور:ديكيتاها الصومالي و نوار البوروندي و التأمين الأثيوبي و الاتحاد الليبي الإسم الأقوي و يقولك بطولة افريقيا رهيبة و لازم نجيب لاعبين و مدربين بملايين الدولارات.

وتابع : و اساسا معظم لاعبي اندية افريقيا فرز ثالث و الافضل في اوروبا و اللي بعده في الخليج و امريكا و اللي بيفشل هناك او مش لاقي بيجيلك و في الأخر بطل الكونفدرالية بيكسب بطل افريقيا في السوبر

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى بذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.