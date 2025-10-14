قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
هل يلحق بالكلاسيكو؟.. الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي

كشف تقرير صحفي، عن مدة غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وموقفه من اللحاق بكلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، 26 أكتوبر الحالي.

وكان نادي برشلونة أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، دون تحديد مدة غيابه.

هل يلحق ليفاندوفسكي بالكلاسيكو

من جانبها، ذكرت صحيفة “موندوديبورتيفو”، أنه من المتوقع أن تتراوح فترة غيابه ليفاندوفسكي بين أربعة إلى ستة أسابيع، على الرغم من وجود تفاؤل داخل النادي واللاعب نفسه بإمكانية عودته خلال شهر.

وأضافت  أن النجم البولندي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد 26 على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد، كما سيغيب أيضًا خوان جارسيا ومارك تير شتيجن وجافي وداني أولمو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

