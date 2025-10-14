هل يلحق بالكلاسيكو؟.. الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي

كشف تقرير صحفي، عن مدة غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وموقفه من اللحاق بكلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، 26 أكتوبر الحالي.

وكان نادي برشلونة أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، دون تحديد مدة غيابه.

هل يلحق ليفاندوفسكي بالكلاسيكو

من جانبها، ذكرت صحيفة “موندوديبورتيفو”، أنه من المتوقع أن تتراوح فترة غيابه ليفاندوفسكي بين أربعة إلى ستة أسابيع، على الرغم من وجود تفاؤل داخل النادي واللاعب نفسه بإمكانية عودته خلال شهر.

وأضافت أن النجم البولندي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد 26 على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد، كما سيغيب أيضًا خوان جارسيا ومارك تير شتيجن وجافي وداني أولمو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.