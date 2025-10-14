بالأسماء.. القائمة الوطنية “من أجل مصر” قائمة غرب الدلتا تتقدم بأوراق ترشّحها

تقدمت اليوم الثلاثاء القائمة الوطنية “من أجل مصر” قائمة غرب الدلتا بأوراق ترشّحها إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وجاء على رأسها النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن.

1. محمد أحمد مصيلحي على / مستقبل وطن

2. خالد أحمد محمد شلبي / مستقبل وطن

3. أشرف رشاد عثمان محمد قاسم / مستقبل وطن

4. رزق راغب ضيف الله حسين / مستقبل وطن

5. محمد السيد محمد مجاهد / حماة وطن

6. عادل الكاشف محمد الكاشف / الجبهة الوطنية

7. إسماعيل موسي إسماعيل حسن / *الشعب الجمهورى*

8. أحمد ناصر سيد عيد / *العدل*

9. شيرين عيسي حامد عليش / *مستقبل وطن*

10. سحر طلعت مصطفى إبراهيم / *مستقبل وطن*

11. عبير أحمد فؤاد قرني سالم / *مستقبل وطن*

12. ايناس بخيت عوض عطية / *مستقبل وطن*

13. رانيا محمد صلاح الدين الشيمي / *حماة وطن*

14. انجی مراد منير فهيم / *الجبهة الوطنية*

15. راوية مختار محمود محمود عبد المقصود / *الإصلاح و التنمية*

16. مروة حسين على محمد عبد الله / *العدل*

17. نشوی حامد عبد الحليم إسماعيل الشريف / *الوفد*

18. أشرف محمود إبراهيم حاتم / *مستقبل وطن*

19. محمود سيد عبد الحميد شعراوى / *الجبهة الوطنية*

20. حسام محمد إسماعيل الصيرفي / *مستقبل وطن*

21. محمد عبد الله عبد الله زين الدين / *مستقبل وطن*

22. جمال محمد عبد العاطى بسيوني / *حماة الوطن*

23. عماد الدين حسن أحمد محمد / *الجبهة الوطنية*

24. الأمير عبد القوى أحمد عبد القوى الجزار / *المصرى الديمقراطى*

25. محمد عبد الحفيظ محمد حسين / *الإصلاح و التنمية*

26. عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش / *مستقل*

27. سامي نجاتي خطاب كامل / *مستقل*

28. نيفين نبيل زكريا الكاتب / *مستقبل وطن*

29. نهال سعيد عبد السيد أبو وافية / *مستقبل وطن*

30. فايزة عبد العظيم فتح الله / *مستقبل وطن*

31. مريانا منصور فوزي عبد الشهيد / *مستقبل وطن*

32. سارة عادل محمد إسماعيل سارة النحاس) / *مستقبل وطن*

33. بثينة محمد مصطفى جنيدي / *حماة وطن*

34. مروة محمد عبد الغنى عبد المجيد / حماة وطن

35. روان عمرو أحمد فاروق محمود النحاس / الحرية

36. ولاء محمد حسين محمود الصبان / الوفد

37. رزق شعبان فرج منبي / مستقبل وطن

38. عيسى عبد المنعم أبوزيد قاسم أبوتمر / حماة وطن

39. أسماء عبد القادر عبد العال عيسي قدورة / مستقبل وطن

40. فتحية السنوسي أبوبكر محمد راجح / الجبهة الوطنية