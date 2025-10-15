قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمكافحة التلوّث.. ركوب المواصلات العامة مجاناً في جنيف

تقليل انبعاثات حركة المرور
تقليل انبعاثات حركة المرور
حنان توفيق

ستكون وسائل النقل العام مجانية مؤقتاً في جنيف ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة ارتفاع التلوث في المدينة السويسرية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تشهد جنيف الواقعة في الجزء الغربي الناطق بالفرنسية من سويسرا، ذروة خطيرة من تلوث الأوزون، وهو غاز ضار يُمكن أن يُسبب مشكلات في التنفس، ويؤدي إلى الصداع ونوبات الربو، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر البيان الصادر عن مقاطعة جنيف أن منظومة مكافحة الضباب الدخاني في المدينة أظهرت أن تركيزات الأوزون تجاوزت عتبة السلامة الصحية البيئية البالغة 180 ميكروغراماً لكل متر مكعب على مدار 24 ساعة.

 أصدرت الحكومة تحذيرات من ارتفاع الحرارة في الأجزاء الغربية والجنوبية من سويسرا.

وقال مكتب البيئة في مقاطعة جنيف لوكالة «رويترز» إن درجات الحرارة المرتفعة وتراجع الغطاء السحابي يسببان تراكم ملوثات الأوزون، مما يجعل انقشاعها يستغرق وقتاً أطول.

واستجابة لذلك، أصبحت وسائل النقل العام مجانية لأول مرة لمدة يوم في جميع أنحاء المقاطعة، لتشجيع السكان والزوار على التخلي عن سياراتهم واستخدام الحافلات والترام والقطارات والقوارب، بهدف تقليل انبعاثات حركة المرور.

وقال مكتب البيئة إن «التدابير المتخذة بموجب هذا البروتوكول الطارئ تهدف إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين، لا سيما من خلال تحسين النقل العام والحد من حركة المركبات المسببة للتلوث بشكل أكبر».

وبين الساعة السادسة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش) والعاشرة مساءً، يُسمح فقط للسيارات ذات الانبعاثات المنخفضة بالتنقل داخل وسط المدينة.
 

التلوّث ركوب المواصلات العامة جنيف مكافحة التلوّث تحسين النقل العام حركة المركبات المسببة للتلوث ملوثات الأوزون التنقل داخل وسط المدينة وسائل النقل العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

أرشيفية

إسرائيل تغلق معبر رفح وتقلص الدعم الإنساني ردا على تأخر تسليم جثث الأسرى

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد