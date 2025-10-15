محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة الشهيد خالد عطية الشيخ في احتفالات أكتوبر

​كَرَّمَ اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أسرة الشهيد العميد خالد عطية الشيخ، وذلك تقديرًا لتضحيات الشهيد فداءً للوطن، وفي إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

​وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي إجلالاً لروح الشهيد وانسجامًا مع اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم أسر الأبطال الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة و خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر وعزة للأجيال القادمة.

​كما وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير لأسرة الشهيد.

وأكد أن دماء الشهداء الذكية هي التي تحفظ لمصر مكانتها الراسخة وأمنها المستقر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يوفق الجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء فداءً لمصرنا الغالية.