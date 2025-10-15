قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة الشهيد خالد عطية الشيخ في احتفالات أكتوبر

المحافظ اثناء تكريم أسرة الشهيد
المحافظ اثناء تكريم أسرة الشهيد
ايمن محمد

​كَرَّمَ اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أسرة الشهيد العميد خالد عطية الشيخ، وذلك تقديرًا لتضحيات الشهيد فداءً للوطن، وفي إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

​وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي إجلالاً لروح الشهيد وانسجامًا مع اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم أسر الأبطال الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة و خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر وعزة للأجيال القادمة.
​كما وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير لأسرة الشهيد.

وأكد أن دماء الشهداء الذكية هي التي تحفظ لمصر مكانتها الراسخة وأمنها المستقر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يوفق الجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء فداءً لمصرنا الغالية. 

جنوب سيناء تكريم أسرة الشهيد شرم الشيخ

