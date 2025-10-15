إعلام الداخلة يناقش أهمية استخدام الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الزراعية

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء ، ندوة علمية تحت عنوان " الطاقة المتجددة ودورها في تنمية المشروعات الزراعية " ، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت رعاية رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى .

حاضر في الندوة ، التي استضافتها مدرسة الداخلة الثانوية الزراعية ، المهندسة أماني سعد صابر مدير إدارة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع كهرباء الوادي الجديد ، وحضرها مدير عام التربية والتعليم بمركز الداخلة الأستاذ أيمن حنفي ومدير إدارة مدرسة الداخلة الثانوية الزراعية الأستاذ عربي سليمان، وقيادات في قطاعي التعليم والكهرباء بمركز الداخلة ، وعدد من طلاب المدرسة . وإستهدفت الندوة مناقشة أهمية إستخدام الطاقة النظيفة في تنمية المشروعات الزراعية من خلال تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية ، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والطاقة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية .

وأكدت المهندسة أماني سعد صابر أن مصر تشهد تحولا بارزا نحو إستخدام الطاقة النظيفة ، مشيرة إلى أن هذا التحول يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء إقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة ، مشيدة في هذا الشأن بمبادرة الهيئة العامة للاستعلامات التي تسهم في تنمية الوعي العام بأهمية التحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة .

وأضافت قائلة : دمج الطاقة النظيفة في الزراعة أصبح من الأهمية بمكان في الوقت الراهن من أجل تعزيز الإستدامة والتوسع في المشروعات الزراعية وتخفيض التكاليف وخلق فرص عمل جديدة ، مؤكدة على أن الحاجة ماسة الان لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وفي الوقت ذاته توفير الدعم الموجه لهذا القطاع .

وأشارت المهندسة أماني سعد صابر إلى أن تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية مع إستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يزيد من كفاءة المشروعات الزراعية ويساهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية والتقليل من الاستيراد.

كما تناولت المهندسة أماني الوضع الراهن للطاقة المتجددة في مصر على وجه العموم وفي محافظة الوادي الجديد خصوصا ، والتحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في تبني التقنيات الجديدة في المشروعات الزراعية ، مؤكدة على أهمية تشجيع المستثمرين الزراعيين للتوسع في الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية بتوفيرها لهم بأسعار مناسبة ، مع ضرورة الإهتمام بالصيانة المستمرة لأنها العنصر الأساسي في إستمرارية مشروعات الطاقة الشمسية .

ولفتت المهندسة أماني إلى أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية وآليات الترشيد مع الإستخدام الأمثل للطاقة من أجل المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتقليل الإعتماد على الوقود مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة .

وانتهت الندوة إلى العديد من التوصيات أبرزها تشجيع الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات مصر خصوصا المحافظات التي تهتم بالزراعة مثل محافظة الوادي الجديد ، وتقديم التسهيلات للمستثمرين والمزارعين من بينها توفير التسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل إستخدام الطاقة الشمسية ، إضافة إلى مواصلة الحملات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الزراعة .

أدار الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

.