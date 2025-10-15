الأنبا بشارة يستقبل الأنبا باخوم في الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة.

الرياضة الروحية

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية في الفترة من الثالث عشر، وحتى الخامس عشر أكتوبر الجاري، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

وألقى نيافة الأنبا باخوم تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الرجاء في حياة الكاهن"، حيث تحدث الأب المطران عن خبرة راعوث الموآبية في الانتقال من اليأس والموت، إلى الرجاء والحياة من جديد، وكذلك يونان النبي، وانتقاله من أفكاره الشخصية عن الله إلى الثقة، والرجاء الدائم في حب الله.

وشدّد النائب البطريركي أهمية معايشة الشفقة، والحنان، والرحمة، والغفران، والمرافقة الإنسانية كطريق حياة معاشة لفضيلة الرجاء في الواقع اليومي.

وأوصى الأنبا باخوم الآباء الكهنة بأن يذهبوا دائما بالسفينة لأنهار، وطرق جديدة في أسلوب الخدمة، والحياة، ان يساعدوا المؤمنين على اكتشاف الله في حياتهم بأساليب رعوية تناسب الزمن الحاضر.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا بشارة الشكر والتقدير إلى نيافة الأنبا باخوم، لأجل قيادة الرياضة الروحية.