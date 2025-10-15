قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بشارة يستقبل الأنبا باخوم في الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة

الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة
الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة.

الرياضة الروحية

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية في الفترة من الثالث عشر، وحتى الخامس عشر أكتوبر الجاري، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

وألقى نيافة الأنبا باخوم تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الرجاء في حياة الكاهن"، حيث تحدث الأب المطران عن خبرة راعوث الموآبية في الانتقال من اليأس والموت، إلى الرجاء والحياة من جديد، وكذلك يونان النبي، وانتقاله من أفكاره الشخصية عن الله إلى الثقة، والرجاء الدائم في حب الله.

وشدّد النائب البطريركي أهمية معايشة الشفقة، والحنان، والرحمة، والغفران، والمرافقة الإنسانية كطريق حياة معاشة لفضيلة الرجاء في الواقع اليومي.

وأوصى الأنبا باخوم الآباء الكهنة بأن يذهبوا دائما بالسفينة لأنهار، وطرق جديدة في أسلوب الخدمة، والحياة، ان يساعدوا المؤمنين على اكتشاف الله في حياتهم بأساليب رعوية تناسب الزمن الحاضر.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا بشارة الشكر والتقدير إلى نيافة الأنبا باخوم، لأجل قيادة الرياضة الروحية.

الكاثوليك الأنبا بشارة جودة الرياضة الروحية الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية

خالد الجندي

خالد الجندي: جنات عدن تمثل النعيم الأبدي للمؤمنين

خالد الجندي

الجندي يفسر سر اختيار الذهب لوصف نعيم الجنة ويدلل على رمزية اللون الأخضر

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد