محافظات

افتتاح منفذ دائم لبيع إصدارات هيئة الكتاب في مكتبة مصر العامة بأسوان

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإقامة منفذ لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل مكتبة مصر العامة.

وقَّع البروتوكول المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال رئيس الهيئة. 

بيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة بأسوان

من جهته، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن إقامة منفذ دائم لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل مكتبة مصر العامة يعتبر إضافة مهمة.

وأشار إلى أنها تعد أيضا خطوة نوعية، تعكس اهتمام الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين مختلف فئات المجتمع، مع دعم الحراك الثقافي والفكري بالمحافظة.

ولفت إلى أن هذا المنفذ سيمثل نافذة ثقافية متميزة تتيح لأبناء أسوان والزائرين الإطلاع على أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية والأدبية، إلى جانب الكتب التراثية والدوريات التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما سيكون بمثابة منصة تفاعلية لنشر الفكر المستنير والوعى والمعرفة الصحيحة. 

وأشار إسماعيل كمال إلى أن مكتبة مصر العامة بأسوان تمتلك مقومات متميزة لتكون مركز إشعاع ثقافي في الجنوب؛ لما تضمه من بنية تحتية حديثة، وقاعات متعددة، تجعلها المكان الأنسب لإقامة الفعاليات الثقافية والمعارض والمؤتمرات التى تروج للإبداع والابتكار.

ووه الشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب وصندوق مكتبات مصر العامة على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب والمبدعين وتوسيع قاعدة القراءة والتثقيف الذاتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع الثقافة والوعي في مقدمة محاور التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب «منفذ بيع إصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة».

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة داخل عاصمة الثقافة الإفريقية.

وحضر الافتتاح كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق، والدكتورة نهلة الأنصاري مدير المكتبة، وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، وعدد من المثقفين وأبناء المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

