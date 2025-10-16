قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
بينهم شوفي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

صحية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

هاجر هانئ

بيتزا الجبنة القريش من المعجنات الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع مختلف الحميات الغذائية، فهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش.

مقادير بيتزا الجبنة القريش


● 200 جرام جبنة قريش

● ½ كوب دقيق شوفان

● 2 بيض

● ثوم باودر

● بصل باودر

● زعتر

● ملح

● فلفل

صلصة البيتزا
● طماطم مبشورة
● صلصة
● زيت
● زعتر
● سكر
● ريحان
● ملح
● فلفل
للوجه
● سلامى
● موتزاريلا
● فلفل ألوان مفروم


طريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش


توضع فى الكبة جبنة قريش , رشة ملح , رشة فلفل , بيض , زعتر , ثوم باودر , بصل باودر , دقيق للحصول على عجين البيتزا
على صينية بيتزا يوضع قليل من الزيت ثم يوضع عجين البيتزا
في كسارولة على النار يوضع زيت , طماطم مبشورة , صلصة طماطم , زعتر , رشة سكر , ريحان , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على صوص البيتزا المطلوب.
يوضع الصوص على البيتزا
توضع على الوجه جبنة موتزرايلا , حلقات بيبلاوني , فلفل ألوان
توضع البيتزا فى الفرن و تترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.

