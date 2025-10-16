صحية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

بيتزا الجبنة القريش من المعجنات الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع مختلف الحميات الغذائية، فهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش.

مقادير بيتزا الجبنة القريش



● 200 جرام جبنة قريش

● ½ كوب دقيق شوفان

● 2 بيض

● ثوم باودر

● بصل باودر

● زعتر

● ملح

● فلفل

صلصة البيتزا

● طماطم مبشورة

● صلصة

● زيت

● زعتر

● سكر

● ريحان

● ملح

● فلفل

للوجه

● سلامى

● موتزاريلا

● فلفل ألوان مفروم



طريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش



توضع فى الكبة جبنة قريش , رشة ملح , رشة فلفل , بيض , زعتر , ثوم باودر , بصل باودر , دقيق للحصول على عجين البيتزا

على صينية بيتزا يوضع قليل من الزيت ثم يوضع عجين البيتزا

في كسارولة على النار يوضع زيت , طماطم مبشورة , صلصة طماطم , زعتر , رشة سكر , ريحان , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على صوص البيتزا المطلوب.

يوضع الصوص على البيتزا

توضع على الوجه جبنة موتزرايلا , حلقات بيبلاوني , فلفل ألوان

توضع البيتزا فى الفرن و تترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.