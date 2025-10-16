قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهدد رئيس الأرجنتين: لو خسرت الانتخابات ساقطع المساعدات الأمريكية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية الأمريكية عن الأرجنتين في حال خسر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الانتخابات التشريعية المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال ترامب، خلال زيارة ميلي للبيت الأبيض للحصول على دعم سياسي واقتصادي، إن "الولايات المتحدة لن تكون كريمة مع الأرجنتين إذا خسر"، مضيفًا: "أنا أؤمن بفلسفة هذا الرجل. قد يفوز وقد يخسر، لكني أعتقد أنه سيفوز. وإذا فاز سنبقى إلى جانبه، أما إذا لم يفز، فسنرحل".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة الأسواق أو رفع شعبية ميلي الذي يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة قبل انتخابات 26 أكتوبر.

ويأمل ميلي أن تساعده هذه الانتخابات في تعزيز وجود حزبه داخل البرلمان لتمرير إصلاحات اقتصادية قاسية تهدف إلى خفض الإنفاق العام، في وقت يحذر فيه معارضوه من انعكاسات اجتماعية خطيرة لتلك الإجراءات.

ووصف ترامب نظيره الأرجنتيني بأنه "قائد عظيم"، مؤكدًا دعمه الكامل له بقوله: “إنه من أنصار حركة ماجا، نحن نعمل على إعادة الأرجنتين عظيمة مجددًا".

لكن تصريحات ترامب أثارت تساؤلات في واشنطن حول مدى توافق الدعم المالي الكبير للأرجنتين مع مبدأ "أمريكا أولًا" الذي يرفعه الرئيس الأمريكي. ورد ترامب على ذلك قائلاً: "نحن نساعد فلسفة عظيمة لتنجح في بلد عظيم. نريد أن نراه يحقق النجاح".

وتعاني الأرجنتين من أزمة مالية خانقة وديون مرتفعة دفعتها خلال الأسابيع الأخيرة إلى إنفاق أكثر من مليار دولار للدفاع عن عملتها المحلية، في خطوة يعتبرها الاقتصاديون غير مستدامة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أن بلاده ستقدم حزمة إنقاذ عاجلة بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأرجنتيني، مؤكدًا أن "الأرجنتين تمر بلحظة نقص حاد في السيولة". وقد أدى هذا الإعلان إلى انتعاش مؤقت في سوق الأسهم والسندات الأرجنتينية وتراجع الضغط على العملة المحلية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً أمريكيًا مباشرًا ونادرًا في أسواق أمريكا اللاتينية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن لنجاح ميلي، الحليف الأيديولوجي لترامب في المنطقة.

وفي المقابل، ثارت تكهنات في الأوساط السياسية حول المقابل الذي قد يطلبه ترامب من ميلي مقابل هذا الدعم السخي، خاصة أن الأرجنتين – وهي من أكبر منتجي الليثيوم في العالم – كانت قبل وصول ميلي إلى الحكم تسعى إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين.

الأرجنتين ترامب خافيير ميلي

