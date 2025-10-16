قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط معمل تحاليل غير مرخص بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز سوهاج.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتكليفات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وضمن جهود المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

قاد الحملة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة فريق من الإدارة ضم كلًا من الدكتور محمد طرخان، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور محمد حسين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص داخل إحدى قرى مركز سوهاج، كما تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى داخل المعمل.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بقسم شرطة مركز سوهاج، طبقًا لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن تنظيم معامل التحاليل الطبية، والقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المديرية لضبط منظومة العمل داخل القطاع الصحي الخاص، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وقال "دويدار" إن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان لضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

