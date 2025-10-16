سيدات يد الأهلي يواجه «فلاورز البنيني» بربع نهائي بطولة أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي منافسه فلاورز البنيني، اليوم الخميس، في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويلتقي الأهلي بوصفه متصدر المجموعة الأولى مع فلاورز البنيني صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية، بعدما نجح الفريق في تصدر مجموعته بعدما حقق الفوز في مباراتين على حساب كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34 - 21، وعلى اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47 - 17.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.