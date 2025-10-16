سر الزيجة في المؤتمر الخامس لمعهد "مارمرقس الرسول" للدراسات القبطية

نظم معهد القديس مارمرقس الرسول للدراسات الليتورجية القبطية، التابع لكنائس قطاع وسط القاهرة، مؤتمره الخامس عن سر الزيجة، تحت شعار "هَذَا السِّرُّ عَظِيمٌ"، في بيت دار الينبوع بالعبور، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع ومدير المعهد.

سر الزيجة

تضمن المؤتمر عدة محاضرات وهي:

- محاضرة "تأملات في ليتورجية سر الزيجة"، قدمها نيافة الأنبا رافائيل.

- محاضرة "قوانين الكنيسة بخصوص سر الزيجة"، ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص.

- محاضرة "شهادة المستشرقين عن مراسم الزواج عند أقباط القرن الـ ١٩-٢٠"، قدمها الراهب القس الدكتور يسطس آفا مينا.

- محاضرة "تطور سر الزيجة من القرن العاشر حتى الآن"، ألقاها القس الدكتور صموئيل حسني الخياط.

- محاضرة "الزيجة الثانية؛ نظرة آبائية ليتورجية"، قدمها القس سيداروس عادل.

- "سر الزيجة في كتابات الآباء" ألقاها الدكتور مارك شنودة.

تخلل برنامج المؤتمر ثلاث ورش عمل حضرها جميع المشتركين، دارت أفكارها حول:

١- فكرة ومقارنة لصلاة الاكليل ما بين مخطوط خولاجي الدير الأبيض والدسقولية مع الطقس الحالي.

٢- المسيح عريس البشرية من خلال نصوص الكتاب المقدس والعادات اليهودية في عصر المسيح.

٣- طقس سر الزيجة ما بين مخطوط مصباح الظلمة لابن كبر والطقس الحالي.