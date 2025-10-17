قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير تكنولوجيي: العطل المفاجئ في يوتيوب أصاب العالم بالذعر والارتباك

محمد البدوي

أكد الدكتور محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العطل المفاجئ الذي ضرب منصة "يوتيوب" أثبت بما لا يدع مجالًا للشك مدى اعتماد الناس حول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى درجة تجعل انقطاعها لبضع دقائق فقط سببًا في حالة من الذعر والارتباك العام. 

وقال إن ما حدث يعكس حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن تلك المنصات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

خدمات تصفح الفيديو

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العطل شمل خدمات تصفح الفيديو على منصة يوتيوب، وبدأ في توقيت محدد بتوقيت المحيط الهادئ، ما جعله يظهر تدريجيًا في مناطق مختلفة حول العالم بحسب فروق التوقيت. 

وأضاف أن تطبيقات متخصصة مثل «DownDetector» رصدت آلاف البلاغات من المستخدمين حول توقف الخدمة، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات المرتبطة بيوتيوب مثل «YouTube TV» و«YouTube Music» تأثرت أيضًا بالعطل الذي استمر لساعات قبل أن تبدأ المنصة في استعادة نشاطها تدريجيًا.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الأعطال الفنية في المنصات الكبرى مثل يوتيوب أو ميتا أمر طبيعي، لكن تحديد أسبابها الدقيقة لا يمكن أن يتم إلا من داخل الشركة نفسها، نظرًا لطبيعة البنية اللامركزية لتلك المنصات المنتشرة حول العالم. 

ولفت إلى أن هناك سوابق لأعطال استمرت لست ساعات على تطبيقات تابعة لشركة "ميتا" مثل واتساب وفيسبوك، وهو ما يؤكد أن هذه الأعطال رغم ندرتها في بعض المنصات، إلا أنها واردة الحدوث في أي وقت.

