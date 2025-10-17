أخبار أسوان| زيارات ميدانية لمستشار رئيس الجمهورية.. ومتابعة المشروعات والقلاع الصناعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 16/10/2025 أحداث متنوعة .

قام اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة تفقدية لمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق.

مستشار رئيس الجمهورية والمحافظ يتفقدون مركز العزيمة بأسوان الجديدة

تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق " عروس النيل"، والذى يطل مباشرة على صفحة نهر النيل الخالد ، حيث تم إستعراض ما تم إنجازه من أعمال التحديث الشامل ، والتى تمت بمعايير فندقية عالمية ، وبإشراف من إحدى الشركات المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة فى مجال الإدارة الفندقية ، وذلك لتحقيق أقصى عائد إقتصادى من أصول المحافظة ، وتعزيز دورها فى دعم القطاع السياحى بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية 2030 .



مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير فندق"عروس النيل"

جهود متنوعة

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإعداد دراسة لرصف المنطقة المخصصة لإنتظار جرارات القصب بمسافة 2 كم الملاصقة لسور مصانع سكر كوم أمبو بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بالبلاطات الخرسانية حتى يتسنى تحملها للأوزان الخاصة بهذه الجرارات ، على أن يتم نهو هذه الأعمال قبل إنطلاق موسم العصير فى يناير القادم .



محافظ أسوان يوجه برصف منطقة إنتظارجرارات القصب قبل موسم العصير

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مصنع سكر كوم أمبو يعتبر من أهم القلاع الصناعية العريقة فى مصر، لما يمثله من قيمة اقتصادية وتاريخية كبرى تمتد لعقود طويلة.

وقال إسماعيل إن هذا الصرح الصناعى العريق ساهم وما زال يساهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، ولهذا فإن الدولة تولى اهتماماً بهذا الصرح ورفع كفاءته الإنتاجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات الاستراتيجية.

محافظ أسوان: مصنع سكر كوم أمبو من القلاع الصناعية العريقة لقيمته الاقتصادية والتاريخية