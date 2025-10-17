مركز قلب مطروح: توفير أحدث جهاز لتحاليل الهرمونات تيسيرا على المواطنين

أعلن الدكتور أحمد راضي مدير مركز قلب مطروح توفير أحدث جهاز لتحاليل الهرمونات داخل مركز قلب مطروح، وذلك حرصًا على تقديم رعاية طبية شاملة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة لتوفير الخدمات الطبية المهمة في مكان واحد تيسيرا على المواطنين

وأضاف أن التحاليل المتوفرة حالياً تحاليل إنزيمات القلب بدقه عاليه وسرعه فائقة على مدار ٢٤ ساعه للحالات الخارجي والداخلي.

وادأشار مدير مركز قلب مطروح إلى أنه جارى توفير باقي التحاليل وتشمل:

هرمونات الغدة الدرقية: TSH – T3 – T4 هرمونات الحمل والتبويض: β-HCG – LH – FSH – Estrogen – Progesterone هرمونات الذكورة والأنوثة: Testosterone هرمون الحليب: Prolactin الكورتيزول – الأنسولين

مضيفا ان هذه التحاليل تساعد في تشخيص اضطرابات الغدة الصماء اللي ممكن تأثر على القلب متابعة الخصوبة والحمل تقييم الإرهاق المزمن ومشاكل الهرمونات العامة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عُقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الحمام برئاسة الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحضور المهندس أسامه زعيتر مدير المركز الإقليمى،و الدكتور أحمد منير المكتب الاستشاري

و رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعُمد والمشايخ، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعة من أهالي مدينة الحمام وذلك بمقر مجلس مدينة الحمام.

وخلال اللقاء، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي المدينة كما قدم المهندس اسامه زعيتر مدير المركز الإقليمى، عرضاً تقديمياً شاملاً أوضح فيه حدود مدينة الحمام وتحديثات المخطط الاستراتيجي بما ستضيفه من خدمات تستوعب التوسعات والتنمية المستدامة بالمدينة بما تسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما تم خلال اللقاء الاستماع لعدد من الآراء والمقترحات مع إشادة من ممثلي المجتمع المحلي بالحرص على مشاركتهم في الجلسة وبالمشروعات المقترحة ، مؤكدين أنها تمثل خطوات إيجابية نحو تنمية شاملة ومتوازنة، وتعكس جدية الدولة في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.مع تأييدهم الكامل لمقترح تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة لما يستوعب الزيادة السكانية يحقق تطلعات المواطنين مستقبلاً.

وعلى هامش اللقاء عقد نائب المحافظ حوار مجتمعي مع أهالي مدينة الحمام استمع خلاله لمطالبهم واهم المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.