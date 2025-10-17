أزمة في بريطانيا بعد حظر حضور جمهور فريق إسرائيلي مباراة مع أستون فيلا

عقدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات عاجلة اليوم الجمعة لإلغاء حظر حضور مشجعي مكابي تل أبيب مباراةً في أستون فيلا، والذي وصفته الحكومة الإسرائيلية بأنه "مخزٍ".

وأعلن نادي أستون فيلا، ومقره برمنجهام، أن المجموعة الاستشارية للسلامة (SAG)، المسؤولة عن إصدار شهادات المباريات، أبلغت النادي بأنه لن يُسمح لأي مشجعي الفريق الضيف بحضور مباراة الدوري الأوروبي المقررة في 6 نوفمبر.

وكتب وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، عبر حسابه بمنصة "إكس": "قرارٌ مخزٍ! أدعو السلطات البريطانية إلى إلغاء هذا القرار الجبان".

وطلب مفوض شرطة بريطاني من المسؤولين المحليين مراجعة القرار مع تزايد الانتقادات للحظر، بما في ذلك من ستارمر والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ووصف ستارمر، وهو من أشد مشجعي كرة القدم، هذه الخطوة بأنها "خاطئة".

وكتب ستارمر على منصة إكس: "لن نتسامح مع معاداة السامية في شوارعنا. دور الشرطة هو ضمان استمتاع جميع مشجعي كرة القدم بالمباراة، دون خوف من العنف أو الترهيب".

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة بأن المحادثات "تجري بوتيرة متسارعة على مستوى الحكومة ومع جميع الجهات المعنية لإيجاد طريقة لحل هذه المشكلة".

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي، التي تشمل مهامها الرياضة، بمسؤولي وزارة الداخلية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يدير الدوري الأوروبي، الأندية والسلطات بالاتفاق على تنفيذ التدابير المناسبة اللازمة للسماح لمشجعي مكابي بالحضور.

ودعا سيمون فوستر، مفوض الشرطة والجريمة في منطقة ويست ميدلاندز، التي تشمل فيلا بارك، مجموعة المحامين والشرطة إلى "إجراء مراجعة فورية" لتحديد ما إذا كان الحظر "مناسبًا" و"ضروريًا".

ولكن عددا من السياسيين المستقلين اليساريين والخضر في بريطانيا أيدوا الحظر، حيث دعا البعض إلى استبعاد الفرق الإسرائيلية على نطاق أوسع من المسابقات الدولية بسبب الحرب في غزة، على غرار المقاطعة الرياضية لجنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.