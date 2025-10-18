قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوان| إنطلاق مهرجان تعامد الشمس.. إنتظام العمل بالتعريفة الجديدة.. إغلاق مطاعم وضبط أغذية فاسدة
مرأة ومنوعات

لذيذ وصحي.. طريقة عمل مقرمشات الحمص بالخطواتَ

نهى هجرس

تعد مقرمشات الحمص، من التسالي الصحية المفيدة للجسم، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير مقرمشات الحمص بالخطوات 
 

مقادير مقرمشات الحمص 

400 جرام حمص

كوب دقيق أسمر

2 فص ثوم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

 ملح
 

طريقة تحضير مقرمشات الحمص

ضعي في محضر الطعام الحمص، زيت زيتون، ملح، فلفل، ثوم، عصير ليمون، وتخلط المكونات.

أضيفي الدقيق الأسمر مع استمرار خلط المكونات للحصول على العجين المطلوب.

افردي العجين ويشكل على شكل رقائق.

يوضع على صاج ثم يدخل الفرن ويترك حتى تمام الطهي، ويقدم.

