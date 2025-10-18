باحثان من مصر وبوروندي يتقاسمان جائزة حلمي شعراوي

قررت لجنة "جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، منح جائزة هذا العام مناصفة بين كل من الباحث مصطفى محمد رجب من مصر عن الأطروحة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في 2024، وكانت عن"جيومورفولوجية بعض أحواض التصريف المائي على جانبي نهر النيل ما بين الخرطوم وعطبرة"، والباحث باتريك إيرادوهي من دولة بوروندي، لنيل درجة الماجستير من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة -قسم السياسة والإقتصاد في 2025، وكانت عن "أثر إصلاح القطاع العام في بوروندي على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية منذ 2005".

وصرح السفير سمير حسنى أمين عام لجنة "جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، بأن الجائزة سوف تتكفل بطباعة الأطروحتين وتسليم الباحثين قيمة الجائزة وشهادة تقدير باحتفالية تقام بمكتبة مصر العامة يوم 27 أكتوبر 2025.

جدير بالذكر أن المفكر الراحل البروفيسور "حلمى شعراوى" (17 أكتوبر 1935 - 20 مارس 2023)، كان قد بدأ مسيرته البحثية والمهنية في الجمعية الأفريقية بالزمالك، كما عمل بمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للشئون الأفريقية، وكان منسقاً عاماً لمكاتب التحرير ال23 الأفريقية في القاهرة، وشارك في عضوية وفود رسمية تمثل مصر في أفريقيا والمحافل الدولية.

وقد كان الراحل الكبير أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة جوبا بجنوب السودان، وخبيرًافي العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وقد شارك في تأسيس مركز البحوث العربية والأفريقية في القاهرة، وبقي رئيسًا له حتى وفاته عام 2023.

وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من الدراسات والمؤلفات الأفريقية كان أهمها: مُجَلَدَين في تراث مخطوطات اللغات الافريقية بالحرف العربي (العجمي)، أوباما وخطابه الأفريقي، أجندة أفريقية للقمة العربية، رؤية إستراتيجية للعلاقات العربية الأفريقية، النيل وملحمة سيف بن ذي يزن، أزمة مياه النيل وعولمة المشروعات المائية، الثقافة والمثقفون في أفريقيا، فضلا عن مذكراته الشخصية المعنونة "حلمي شعراوي – سيرة مصرية أفريقية"، التى صدرت عن دار العين للنشر في 2019.

وقد دشن الراحل الكبير في 2010 جائزة "حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، والتي تُعتَبَر واحدةً من أهم الجوائز المعنية بالدراسات والأبحاث الأفريقية، وتمنح بصفة سنوية لأفضل الأبحاث العلمية في الدراسات الأفريقية، التي يتم إعدادها للنشر والطباعة وتقديمها فى احتفال خاص، يتم فيه تسليم الجائزة وشهادة التقدير.