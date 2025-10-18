قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
عزة لبيب تكشف عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها بالمعهد | فيديو
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي
أمطار رعدية وبرد ورياح .. حالة الطقس في السعودية اليوم السبت
اليوم .. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بحضور وزير الرياضة
ليلى عز العرب لـ صدى البلد: مصر منارة الفن.. وأعمالي القادمة مفاجأة للجمهور
فكري صالح: محمد صبحي مستواه يتطور..وأتمنى استعادة النتائج الجيدة للزمالك
على غرار غزة.. ستارمر يقترح العمل مع واشنطن لصياغة خطة سلام في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحثان من مصر وبوروندي يتقاسمان جائزة حلمي شعراوي

جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية
جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية
ميرنا رزق

قررت لجنة "جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، منح جائزة هذا العام مناصفة بين كل من الباحث مصطفى محمد رجب من مصر عن الأطروحة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في 2024، وكانت عن"جيومورفولوجية بعض أحواض التصريف المائي على جانبي نهر النيل ما بين الخرطوم وعطبرة"، والباحث باتريك إيرادوهي من دولة بوروندي، لنيل درجة الماجستير من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة -قسم السياسة والإقتصاد في 2025، وكانت عن "أثر إصلاح القطاع العام في بوروندي على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية منذ 2005".

وصرح السفير سمير حسنى أمين عام لجنة "جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، بأن الجائزة سوف تتكفل بطباعة الأطروحتين وتسليم الباحثين قيمة الجائزة وشهادة تقدير باحتفالية تقام بمكتبة مصر العامة يوم 27 أكتوبر 2025.

جدير بالذكر أن المفكر الراحل البروفيسور "حلمى شعراوى" (17 أكتوبر 1935 - 20 مارس 2023)، كان قد بدأ مسيرته البحثية والمهنية في الجمعية الأفريقية بالزمالك، كما عمل بمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للشئون الأفريقية، وكان منسقاً عاماً لمكاتب التحرير ال23 الأفريقية في القاهرة، وشارك في عضوية وفود رسمية تمثل مصر في أفريقيا والمحافل الدولية. 

وقد كان الراحل الكبير أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة جوبا بجنوب السودان، وخبيرًافي العلاقات العربية الأفريقية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وقد شارك في تأسيس مركز البحوث العربية والأفريقية في القاهرة، وبقي رئيسًا له حتى وفاته عام 2023.

 وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من الدراسات والمؤلفات الأفريقية كان أهمها: مُجَلَدَين في تراث مخطوطات اللغات الافريقية بالحرف العربي (العجمي)، أوباما وخطابه الأفريقي، أجندة أفريقية للقمة العربية، رؤية إستراتيجية للعلاقات العربية الأفريقية، النيل وملحمة سيف بن ذي يزن، أزمة مياه النيل وعولمة المشروعات المائية، الثقافة والمثقفون في أفريقيا، فضلا عن مذكراته الشخصية المعنونة "حلمي شعراوي – سيرة مصرية أفريقية"، التى صدرت عن دار العين للنشر في 2019. 

وقد دشن الراحل الكبير في 2010 جائزة "حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية"، والتي تُعتَبَر واحدةً من أهم الجوائز المعنية بالدراسات والأبحاث الأفريقية، وتمنح بصفة سنوية لأفضل الأبحاث العلمية في الدراسات الأفريقية، التي يتم إعدادها للنشر والطباعة وتقديمها فى احتفال خاص، يتم فيه تسليم الجائزة وشهادة التقدير.

حلمي شعراوي جائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية كلية الدراسات الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أوبو

أوبو ترفع سقف المنافسة بهواتف Find X9 الجديدة: أداء فائق وسعر معقول

Phone Air

الصين تهيمن بشدة على iPhone Air.. أنحف هاتف لآبل يُباع بالكامل في ساعات

OnePlus 15

OnePlus 15 يعلن رسميا موعد إطلاقه مع مفاجأة

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد