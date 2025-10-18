قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

آلاف المريدين .. شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، على احتفالات الليلة الكبيرة في ختام مولد السيد البدوي بطنطا، بحضور الآلاف من المُريدين والزائرين.

وكتب شوبير عبر منصة «إكس»: «صباح الفل جميعا تعليقا على ردود الأفعال على حضور مليون شخص أو يزيد مولد السيد البدوي أحب بس أوضح باعتباري طنطاوي جدا إن ده العادي بتاع مولد السيد البدوي من زمان أوي وإننا من صغرنا كنا بنحتفل بالمولد مع ضيوف من بلاد كتير أوي منهم من دول مجاوره وإن يومين المولد دول هما أهم يومين تقريبا لطنطا كلها لأن كل محلات الحلويات وغيرها تقريبا بيكون المولد أهم مصدر لها على مدار السنة كلها مع بعض المناسبات الدينية الاخرى زي مولد النبي بالمناسبة».

وأضاف: «كمان كنا بنستنى تاني يوم المولد موكب الخليفة ونرمي عليه ورد وكان بيبقى يوم فرح في طنطا وكان المنشدين وكبار قراء القرآن الكريم وعلى رأسهم أبناء محافظة الغربية الشيخ محمود الحصري والشيخ سيد النقشبندي والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من عظماء التلاوه كلهم كانوا بيحيوا المولد ف طنطا والأكتر من كده أن السفير الأمريكي وعدد من السفراء الأوربيين كانوا دايما من أوائل الحضور للمولد كظاهرة اجتماعية واقتصادية ودينية جميلة».

https://x.com/ShobierOfficial/status/1979405461968318832

وتابع: «وعلى فكره كنا كطنطاوية بنكون فرحانين جدا بالعدد المليوني اللي بيحضر كل سنه لأن الخير كان بيبقي للمحافظة كلها والأكتر من ذلك أن الرئيس السادات عليه رحمة الله كان معروف أنه كان بييجى صلاة الفجر أحيانا في مسجد السيد البدوي وده شيء معلوم للجميع أخيراً اللي مخلي الناس مستغربين المرة دي أن المولد كان توقف لفتره مش قليلة بسبب الأحداث وبعدين الكورونا وبالتالي لما رجع الناس كان واحشها المولد واللمه وحلويات طنطا والشيخ ياسين التهامي وأولاده وكرم الطنطاوية المشهود».

وأتم شوبير تدوينته قائلًا: «آدي كل الحكايه طبعا مع تحفظي على بعض الحاجات اللي شفناها ودي غريبة تماما على مولد السيد البدوي بصرف النظر عن رأي البعض في السيد أحمد البدوي وأختلافهم أو اتفاقهم عليه وكل سنه وانتم جميعا طيبين».

الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي مولد السيد البدوي احتفالات الليلة الكبيرة مولد السيد البدوي بطنطا

