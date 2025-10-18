نتيجة إيجابية.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على تعادل المصري مع الاتحاد الليبي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تعادل المصري مع الاتحاد الليبي.

وقال إبراهيم عبد الجواد عبر تصريحات إذاعية لـ ملعب أون:"المصري راجع بنتيجة إيجابية من ليبيا".

وتعود اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي إلى القاهرة، بعد انتهاء رحلتها إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث خاض الفريق مواجهة قوية أمام الاتحاد الليبي على استاد طرابلس، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رئاسة البعثة وقائمة اللاعبين

ترأس البعثة محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وضمّت 24 لاعبًا وهم:

عصام ثروت

محمود حمدي

محمد شحاتة

كريم العراقي

أحمد عيد

باهر المحمدي

خالد صبحي

محمد هاشم

أحمد أيمن منصور

عمرو سعداوي



حسن علي

محمود حمادة

عبد الرحيم دغموم

ميدو جابر

أحمد القرموطي

عمر الساعي

مصطفى أبو الخير

حسين فيصل

منذر طمين

أحمد علي عامر

بونور موجيشا

محمد الشامي

صلاح محسن

كينجسلي إيدوو

استعدادات المصري لمواجهة سموحة

بعد العودة مباشرة، يبدأ الفريق استعداداته لمباراة سموحة المقبلة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على استاد السويس الجديد، ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز. الجهاز الفني يركز على الجوانب البدنية والتكتيكية لضمان الجاهزية، خصوصًا في ظل ضغط المباريات وتنوع المنافسات بين الدوري والبطولة الأفريقية.

موقف الفريق في الدوري

رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة بعد خوض 10 مباريات في الدوري العام. نجح الفريق في الفوز بخمس مواجهات، وتعادل في ثلاث، بينما خسر مباراتين.

على مستوى الأرقام الهجومية والدفاعية، سجل اللاعبون 18 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 11 هدفًا، ما يعكس توازنًا نسبيًا في الأداء مع تطلع لتحسين الجانب الدفاعي في الجولات المقبلة