مبلغ كبير.. ما تكلفة حضور نهائي مونديال الشباب للمغاربة أمام الأرجنتين؟

تاريخٌ مشرق ينتظر الشباب المغربي، حيث يسعى منتخب "أشبال الأطلس" لتحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في بلوغ نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى.

وتأهل المنتخب المغربي بعد مباراة مثيرة ضد المنتخب الفرنسي، انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يتمكن أبناء المغرب من حسم الأمر بركلات الترجيح.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الشباب بعد قطر في عام 1981، عندما خسرت اللقب أمام ألمانيا بنتيجة 0-4.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين

تنطلق مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما، عند تمام الساعة 2:00 فجر الاثنين المقبل، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

مباراة النهائي لن تكون سهلة على أسود الأطلس وهم يواجهون منتخب التانجو المتوج بستة ألقاب، والذي خسر النهائي مرة واحدة فقط عام 1983.

وستُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الدولية، كالتالي:

-قناة beIN SPORTS: الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- الرياضية المغربية TNT: عبر البث الأرضي والفضائي

- منصة +FIFA: البث الرسمي المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي بعد فوز مثير على فرنسا بركلات الترجيح (5-4) عقب تعادل إيجابي (1-1)، في مباراة شهدت تألق الحارس عبد الحكيم مصباحي، فيما تأهل منتخب الأرجنتين إلى النهائي بعد تجاوز كولومبيا بهدف نظيف في نصف النهائي.

تكلفة حضور نهائي مونديال الشباب

في خطوة مهمة لدعم الجماهير الراغبة في مؤازرة الفريق، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تنظيم رحلتين جويتين خاصتين لنقل المشجعين إلى مدينة سانتياغو، حيث ستقام مباراة النهائي. الطائرات المستأجرة ستكون من طراز "بوينغ 787"، والتي تستوعب حوالي 600 مسافر.

حددت الشركة سعر تذكرة الرحلة من الدار البيضاء إلى سانتياغو بـ10,000 درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 1100 دولار، وتشتمل التذكرة على تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى تذكرة لحضور المباراة. يُمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على التذاكر التوجه إلى وكالات شركة الخطوط الملكية المغربية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من المقرر أن تنطلق الرحلتان، غدا الأحد الموافق 19 أكتوبر، على أن تعودا يوم الإثنين بعد انتهاء المباراة. ستقام المباراة في ملعب "خوان مارتينيز برانسون" تحت إدارة الحكم الإيطالي.

يأمل الجمهور المغربي أن يقدم المنتخب أداءً قويًا يعكس تطلعاتهم ويحقق اللقب لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث خرج عشرات المغاربة في مختلف المدن المغربية للاحتفال بالإنجاز الرياضي غير المسبوق، ويمنّون النفس بعودة الأسود إلى الديار رفقة كأس العالم.