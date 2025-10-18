قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مبلغ كبير.. ما تكلفة حضور نهائي مونديال الشباب للمغاربة أمام الأرجنتين؟

منتخب المغرب للشباب
منتخب المغرب للشباب
أحمد أيمن

تاريخٌ مشرق ينتظر الشباب المغربي، حيث يسعى منتخب "أشبال الأطلس" لتحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في بلوغ نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى. 

وتأهل المنتخب المغربي بعد مباراة مثيرة ضد المنتخب الفرنسي، انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يتمكن أبناء المغرب من حسم الأمر بركلات الترجيح.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الشباب بعد قطر في عام 1981، عندما خسرت اللقب أمام ألمانيا بنتيجة 0-4.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين 

تنطلق مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما، عند تمام الساعة 2:00 فجر الاثنين المقبل، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

مباراة النهائي لن تكون سهلة على أسود الأطلس وهم يواجهون منتخب التانجو المتوج بستة ألقاب، والذي خسر النهائي مرة واحدة فقط عام 1983.

وستُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الدولية، كالتالي:

-قناة beIN SPORTS: الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- الرياضية المغربية TNT: عبر البث الأرضي والفضائي

- منصة +FIFA: البث الرسمي المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي بعد فوز مثير على فرنسا بركلات الترجيح (5-4) عقب تعادل إيجابي (1-1)، في مباراة شهدت تألق الحارس عبد الحكيم مصباحي، فيما تأهل منتخب الأرجنتين إلى النهائي بعد تجاوز كولومبيا بهدف نظيف في نصف النهائي.

تكلفة حضور نهائي مونديال الشباب

في خطوة مهمة لدعم الجماهير الراغبة في مؤازرة الفريق، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تنظيم رحلتين جويتين خاصتين لنقل المشجعين إلى مدينة سانتياغو، حيث ستقام مباراة النهائي. الطائرات المستأجرة ستكون من طراز "بوينغ 787"، والتي تستوعب حوالي 600 مسافر.

حددت الشركة سعر تذكرة الرحلة من الدار البيضاء إلى سانتياغو بـ10,000 درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 1100 دولار، وتشتمل التذكرة على تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى تذكرة لحضور المباراة. يُمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على التذاكر التوجه إلى وكالات شركة الخطوط الملكية المغربية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من المقرر أن تنطلق الرحلتان، غدا الأحد الموافق 19 أكتوبر، على أن تعودا يوم الإثنين بعد انتهاء المباراة. ستقام المباراة في ملعب "خوان مارتينيز برانسون" تحت إدارة الحكم الإيطالي.

يأمل الجمهور المغربي أن يقدم المنتخب أداءً قويًا يعكس تطلعاتهم ويحقق اللقب لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث خرج عشرات المغاربة في مختلف المدن المغربية للاحتفال بالإنجاز الرياضي غير المسبوق، ويمنّون النفس بعودة الأسود إلى الديار رفقة كأس العالم.

منتخب المغرب مباراة المغرب والأرجنتين موعد مباراة المغرب والأرجنتين نهائي كأس العالم للشباب تكلفة تذكرة مباراة المغرب والأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

تشغيل المحطات بالغربية

رئيس مياه الشرب بالغربية يوجه مساعديه بتكثيف المرور على المحطات لضمان تشغيلها

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الشراكات الدولية والمحلية أحدثت نقلة نوعية في النباتات الطبية والعطرية

النائب السيد سيد أحمد القفاص

النائب السيد القفاص يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد