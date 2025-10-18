ضبط 1.380 طن سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بمدينة الحمام بمطروح

شنت مديرية التموين بمطروح، بالاشتراك ومباحث مطروح، حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمدينة الحمام، لضبط المخالفات ولضمان عدم رفع الأسعار.

وأعلنت هند مساعد، مدير مديرية التموين، بمطروح ضبط 1.380 طن سولار بمدينة الحمام قبل البيع في السوق السوداء.

وأكدت قيام حملات مكثفة على الأسواق بجميع مدن محافظة مطروح لمتابعة أسعار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين تنفيذا لتعليمات دكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء خالد شعيب بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة.

وأوضحت أنه تم تحرير محضر تصرف للمحطة بمدينة الحمام مع التوجيه بتكثيف الحملات على الأسواق بمدن مطروح المختلفة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.