قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل
إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي
مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو الليثي: تكريم "نعينع" في منتدى الإعلام العربي الإسلامي في الفجيرة

الدكتور أحمد نعينع
الدكتور أحمد نعينع
أ ش أ

أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، تكريم الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، في منتدى الإعلام العربي الإسلامي الأول (أوسبو)، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكد الليثي أن منتدى "أوسبو"؛ سيكون محطة بارزة في مسيرة الإعلام الإسلامي، ومنصة لتكريم رواده، مشيرًا إلى أن المنتدى من المقرر أن يكرم عددا من كبار القراء في العالم العربي والإسلامي، فضلا عن تكريم عدد من الإعلاميين في الدول الإسلامية. 

ويشهد المنتدى، مشاركة نخبة من رؤساء الهيئات الإعلامية وكبار الإعلاميين والخبراء من مختلف دول العالم الإسلامي، ويتضمن ندوات وورش عمل متخصصة حول قضايا الإعلام الديني والثقافي ودوره في دعم قيم الوسطية والتعايش.

كما يتزامن الحدث مع الاجتماع السادس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي تحت شعار (نشر ثقافة الوسطية عبر وسائل الإعلام)، الذي يبحث سبل تطوير الخطاب الديني المعتدل وتعزيز تأثيره في المجتمعات الإسلامية.

عمرو الليثي الدكتور أحمد نعينع تكريم الدكتور أحمد نعينع منتدى الإعلام العربي الإسلامي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف

سلامة داود: بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عن أسرار دقيقة في إسناد الأفعال بين الحقيقة والمجاز

علي جمعة

علي جمعة: العفو فضيلة عظيمة تدخل في أبواب الفقه وما أحوجنا إليه بزمننا هذا

الزكاة

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟

بالصور

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد