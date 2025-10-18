عمرو الليثي: تكريم "نعينع" في منتدى الإعلام العربي الإسلامي في الفجيرة

أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، تكريم الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، في منتدى الإعلام العربي الإسلامي الأول (أوسبو)، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكد الليثي أن منتدى "أوسبو"؛ سيكون محطة بارزة في مسيرة الإعلام الإسلامي، ومنصة لتكريم رواده، مشيرًا إلى أن المنتدى من المقرر أن يكرم عددا من كبار القراء في العالم العربي والإسلامي، فضلا عن تكريم عدد من الإعلاميين في الدول الإسلامية.

ويشهد المنتدى، مشاركة نخبة من رؤساء الهيئات الإعلامية وكبار الإعلاميين والخبراء من مختلف دول العالم الإسلامي، ويتضمن ندوات وورش عمل متخصصة حول قضايا الإعلام الديني والثقافي ودوره في دعم قيم الوسطية والتعايش.

كما يتزامن الحدث مع الاجتماع السادس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي تحت شعار (نشر ثقافة الوسطية عبر وسائل الإعلام)، الذي يبحث سبل تطوير الخطاب الديني المعتدل وتعزيز تأثيره في المجتمعات الإسلامية.