انتبه.. 3 أكلات لا يجب تناولها على معدة فارغة

بدء يومك بأطعمة ومشروبات معينة قد يُعيق عملية الهضم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة والانتفاخ،وإليك 3 أطعمة شائعة يجب تجنبها على معدة فارغة، بما في ذلك القهوة والحمضيات والأطعمة السكرية، موضحةً تأثيرها السلبي على صحة أمعائك ومستويات طاقتك.

أكلات ومشروبات لا يجب تناولها على معدة فارغة

- القهوة

إنها أكثر طقوس الصباح شيوعًا، وأسوأها لبدء يومك، القهوة، وخاصةً السوداء، تزيد من إنتاج الحمض في المعدة، وقد تُهيّج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم

- الحمضيات

قد يبدو البرتقال والليمون والجريب فروت منعشًا، لكن حموضتها العالية قد تُسبب تهيجًا وتزيد من ارتجاع المريء عند تناولها على معدة فارغة، كما قد يتفاعل حمض الستريك مع العصارات المعدية، مما يؤدي إلى انتفاخ أو حموضة في المعدة، يُفضل تناولها مع أطعمة أخرى أو في وقت متأخر من اليوم

- المعجنات والأطعمة السكرية

قد يبدو تناول دونات أو حبوب إفطار حلوة حلاً سريعًا، لكن ارتفاع مستوى السكر على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز، يليه هبوط حاد، هذا لا يستنزف طاقتك فحسب، بل يعزز أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقلبات المزاج في وقت لاحق من اليوم

المصدر times of india