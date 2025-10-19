انتبه.. 3 أكلات لا يجب تناولها على معدة فارغة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نهى هجرس

بدء يومك بأطعمة ومشروبات معينة قد يُعيق عملية الهضم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة والانتفاخ،وإليك 3 أطعمة شائعة يجب تجنبها على معدة فارغة، بما في ذلك القهوة والحمضيات والأطعمة السكرية، موضحةً تأثيرها السلبي على صحة أمعائك ومستويات طاقتك.

أكلات ومشروبات لا يجب تناولها على معدة فارغة 

- القهوة 

إنها أكثر طقوس الصباح شيوعًا، وأسوأها لبدء يومك، القهوة، وخاصةً السوداء، تزيد من إنتاج الحمض في المعدة، وقد تُهيّج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم

- الحمضيات

قد يبدو البرتقال والليمون والجريب فروت منعشًا، لكن حموضتها العالية قد تُسبب تهيجًا وتزيد من ارتجاع المريء عند تناولها على معدة فارغة، كما قد يتفاعل حمض الستريك مع العصارات المعدية، مما يؤدي إلى انتفاخ أو حموضة في المعدة، يُفضل تناولها مع أطعمة أخرى أو في وقت متأخر من اليوم

- المعجنات والأطعمة السكرية 

قد يبدو تناول دونات أو حبوب إفطار حلوة حلاً سريعًا، لكن ارتفاع مستوى السكر على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الجلوكوز، يليه هبوط حاد، هذا لا يستنزف طاقتك فحسب، بل يعزز أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقلبات المزاج في وقت لاحق من اليوم

المصدر times of india 

