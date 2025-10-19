المصداقية والمسؤولية المجتمعية في الممارسة المهنية.. نهال طايل في ندوة بآداب بنها

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها ندوة بعنوان " المصداقية والمسؤولية المجتمعية في الممارسة المهنية "وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.



جاء ذلك باشراف محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمل خطاب رئيس قسم الإعلام بالكلية ، وحاضرت بالندوة الإعلامية نهال طايل، المذيعة بقناة صدى البلد.



وأكد الدكتور أمجد حجازي، أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية للطلاب للتعلّم من الخبرات الميدانية، والتفاعل مع النماذج المهنية الناجحة، ما يُرسخ قيم المهنة والانتماء للمجتمع، ويثري الجانب التطبيقي للدراسة الأكاديمية.



من جانبها تحدثت الإعلامية نهال طايل عن بداياتها في مجال العمل الإعلامي، واستعرضت محطات من تجربتها المهنية، مقدمة نماذج من برامجها الاجتماعية التي اتسمت بالواقعية والبعد الإنساني. وأكدت أن نجاح الإعلامي يرتكز على الصدق والمهنية واحترام وعي الجمهور، مشيرة إلى أن الإعلام الحقيقي هو الذي يقترب من قضايا المجتمع ويعبّر عن نبض الناس.



وفي ختام الندوة، أعربت الكلية عن خالص شكرها وتقديرها للإعلامية نهال طايل على حضورها الذي أضفى على اللقاء طابعًا خاصًا جمع بين البساطة والمهنية العالية.

وشهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الإعلام، وسط أجواء تفاعلية ثرية بالنقاش والحوار.