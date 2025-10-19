قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصداقية والمسؤولية المجتمعية في الممارسة المهنية.. نهال طايل في ندوة بآداب بنها

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها  ندوة بعنوان " المصداقية والمسؤولية المجتمعية في الممارسة المهنية "وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،  والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.


جاء ذلك باشراف محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمل خطاب رئيس قسم الإعلام بالكلية ، وحاضرت بالندوة الإعلامية نهال طايل، المذيعة بقناة صدى البلد.


وأكد الدكتور أمجد حجازي، أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية للطلاب للتعلّم من الخبرات الميدانية، والتفاعل مع النماذج المهنية الناجحة، ما يُرسخ قيم المهنة والانتماء للمجتمع، ويثري الجانب التطبيقي للدراسة الأكاديمية.
 

من جانبها تحدثت الإعلامية نهال طايل عن بداياتها في مجال العمل الإعلامي، واستعرضت محطات من تجربتها المهنية، مقدمة نماذج من برامجها الاجتماعية التي اتسمت بالواقعية والبعد الإنساني. وأكدت أن نجاح الإعلامي يرتكز على الصدق والمهنية واحترام وعي الجمهور، مشيرة إلى أن الإعلام الحقيقي هو الذي يقترب من قضايا المجتمع ويعبّر عن نبض الناس.


وفي ختام الندوة، أعربت الكلية عن خالص شكرها وتقديرها للإعلامية نهال طايل على حضورها الذي أضفى على اللقاء طابعًا خاصًا جمع بين البساطة والمهنية العالية. 
وشهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الإعلام، وسط أجواء تفاعلية ثرية بالنقاش والحوار.

جامعة بنها كلية الآداب ندوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

مدير الشئون الصحية

قافلة طبية مجانية برأس الحكمة والنجيلة بمشاركة جامعة 6 أكتوبر و الروتارى

انقلاب سيارة نقل في المنوفية

رفع آثار انقلاب سيارة تريلا تحمل ذرة صفراء في نزلة الطريق الإقليمي بالمنوفية

المحافظ ومدير تعليم مطروح خلال جولة على المدارس

مدير تعليم مطروح تتابع انتظام العملية التعليمية للوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد