دينا فؤاد: فخورة بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أُقيمت اليوم الأحد، احتفالًا بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

وقالت دينا فؤاد في أول تعليق لها بعد مشاركتها:"أنا اتشرفت إن أنا شاركت في الندوة التثقيفية لاتنين وأربعين لانتصارات أكتوبر، والاحتفال بانتصارات أكتوبر بحضور السيد رئيس الجمهورية، وكان شرف لي إن أنا أشارك في الندوة وأتكلم عن هذا الحدث العظيم اللي نفخر به دايمًا، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الجديدة لسيادة الرئيس."

وخلال كلمتها أمام الحضور، قالت الفنانة دينا فؤاد: "أنا بمثل النصف التاني من الحكاية، أنا شهدت مرحلة مختلفة مليانة تحديات مرت بيها مصر خلال السنين اللي فاتت. أنا شاهدة على المرحلة التانية من حكاية الوطن، بكل ما فيها من تحديات من سنة 2011، من الإرهاب، لجائحة كورونا، للأزمات الاقتصادية والحروب اللي بيشهدها العالم".

وأضافت دينا فؤاد: "رغم إني ما عشتش المرحلة الأولى من النصر، لكني حريصة دايمًا إني أسمع وأفهم من اللي عاشوها، علشان أحافظ على أصل الحكاية وأحكيها لبنتي زي ما بابا وماما حكوهالي".

وتابعت حديثها قائلة:"أنا عايزة أعلّم بنتي إن الشعب المصري دايمًا إيد واحدة ضد أي حد يفكر يمسّ بلدنا، وإن في سنة 2013 الشعب المصري كله خرج بإرادته لجيشه، ينادي عليه ويحتمي به ويحافظ على مطالبه".

واختتمت دينا فؤاد كلمتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "في اللحظة دي اكتشفت إن جيش مصر هو شعبها، وشعبها هو جيشها، وإن مصر للمصريين وبس".