استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
علاج 114 ألف مريض من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان .. فيديو
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
ياسين منصور: هدفنا إستمرار إنجازات الأهلي
قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة
كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث
حازم إمام يتقدم باستقالته من منصبه في الزمالك .. تفاصيل
محافظ الأقصر يدشن مبادرة تاريخ بلدنا في عيون ولادنا لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
قرار وشيك حول صرف مرتبات أكتوبر.. تسريبات تكشف الموعد الحقيقي
دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المباريات الهامة
حماس: الاحتلال ومستوطنوه يسعون واهمين إلى قتل مظاهر الحياة في الضفة الغربية
فن وثقافة

دينا فؤاد: فخورة بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

دينا فؤاد
دينا فؤاد
سعيد فراج

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أُقيمت اليوم الأحد، احتفالًا بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

وقالت دينا فؤاد في أول تعليق لها بعد مشاركتها:"أنا اتشرفت إن أنا شاركت في الندوة التثقيفية لاتنين وأربعين لانتصارات أكتوبر، والاحتفال بانتصارات أكتوبر بحضور السيد رئيس الجمهورية، وكان شرف لي إن أنا أشارك في الندوة وأتكلم عن هذا الحدث العظيم اللي نفخر به دايمًا، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الجديدة لسيادة الرئيس."

وخلال كلمتها أمام الحضور، قالت الفنانة دينا فؤاد: "أنا بمثل النصف التاني من الحكاية، أنا شهدت مرحلة مختلفة مليانة تحديات مرت بيها مصر خلال السنين اللي فاتت. أنا شاهدة على المرحلة التانية من حكاية الوطن، بكل ما فيها من تحديات من سنة 2011، من الإرهاب، لجائحة كورونا، للأزمات الاقتصادية والحروب اللي بيشهدها العالم".

وأضافت دينا فؤاد: "رغم إني ما عشتش المرحلة الأولى من النصر، لكني حريصة دايمًا إني أسمع وأفهم من اللي عاشوها، علشان أحافظ على أصل الحكاية وأحكيها لبنتي زي ما بابا وماما حكوهالي".

وتابعت حديثها قائلة:"أنا عايزة أعلّم بنتي إن الشعب المصري دايمًا إيد واحدة ضد أي حد يفكر يمسّ بلدنا، وإن في سنة 2013 الشعب المصري كله خرج بإرادته لجيشه، ينادي عليه ويحتمي به ويحافظ على مطالبه".

واختتمت دينا فؤاد كلمتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "في اللحظة دي اكتشفت إن جيش مصر هو شعبها، وشعبها هو جيشها، وإن مصر للمصريين وبس".

