الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
علاج 114 ألف مريض من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان .. فيديو
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
ياسين منصور: هدفنا إستمرار إنجازات الأهلي
قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة
كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث
حازم إمام يتقدم باستقالته من منصبه في الزمالك .. تفاصيل
محافظ الأقصر يدشن مبادرة تاريخ بلدنا في عيون ولادنا لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
قرار وشيك حول صرف مرتبات أكتوبر.. تسريبات تكشف الموعد الحقيقي
دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المباريات الهامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بمطروح

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية بادارة مطروح المعنية بتنفيذ البرنامج العلاجي التربوي الخاص بتحسين مستوى القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المديرية.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الخطة الوزارية الخاصة بهذا الشأن والمقرر انطلاقه الأحد المقبل وذلك في ضوء تكليفات  وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وحضر الاجتماع الحاج أحمد هاشم رئيس  مجلس أمناء المحافظة وايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ومراجع موسى مدير التعليم الابتدائي بادارة مطروح .

واستهلت وكيل الوزارة الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة بداية الدراسة ثم أكدت أهمية التنفيذ النموذجي للبرنامج العلاجي انطلاقاً من الدور الوظيفي والمهني والواجب الوطني المنوط بهم.

 وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والذي  يهدف إلي تحسين المستوي اللغوي للطلاب وصقل مهاراتهم في القراءة والكتابة  بعدد 80 مدرسة ابتدائية بادارات مطروح والحمام وسيوة والضبعة والمقرر انطلاقه الاحد المقبل لطلاب المرحلة الابتدائية ماعدا الصفين الأول والثاني والذي يستمر علي مدار العام الدراسي ويأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم التي تستهدف القضاء على ضعف المهارات القرائية والكتابية لدى طلاب المرحلة الابتدائية وضمان اتقان الطلاب القراءة والكتابة خلال عامين.

وأكدت لمديري المدارس ضرورة التركيز خلال الاختبار الفردي المبدئي لتحديد المستوي الحقيقي للطلاب في القراءة والكتابة مع ضرورة ضبط الية  تسجيل الطلاب الضعاف بدقة حتي يتم الحاقهم فورا في خطة تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية.

وأشارت إلى أن لجان المتابعة بتعليم مطروح ستجوب كافة المدارس الابتدائية لمتابعة وتقييم إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجي بكافة الإدارات التعليمية أولا بأول مع الإلتزام بالتقييم المرحلي أسبوعيا للفعاليات من خلال تقارير أسبوعية سيتم موافاة القائمين علي البرنامج بها من مسئولي الإدارات وذلك في إطار تدعيم الإيجابيات ورصد السلبيات ومعالجتها فورا.

كما أشارت مدير المديرية الي ضرورة تنفيذ المدارس لالية تسجيل الغياب بدقة وحزم لضمان انضباط حضور الطلاب والالتزام بذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تؤديها المدارس بالتواصل الايجابي المستمر مع أولياء الامور بالتنسيق والتعاون مع مجالس الامناء وفق الادوار المنوطة بهم وفق القوانين واللوائح الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

واكدت أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام وفق إطار مهني منظم وفي ضوء إستمرار ومواصلة دعم ومساندة أبنائنا الطلاب من أجل تنشئة وإعداد جيل قادر علي تحمل المسؤولية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم

