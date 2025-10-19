التصديري للصناعات الغذائية: صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية تواصل النمو رغم التباطؤ العالمي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات المصرية من قطاع الأغلفة الحيوانية، باستثناء الأسماك Animal Casings، واصلت أداءها الإيجابي خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 39 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025 مقابل 32 مليون دولار، مسجلة نموًا نسبته 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن معدل النمو خلال 2025 يُعد متواضعًا مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت طفرات متتالية في القطاع، حيث سجلت الصادرات نموًا بنسبة 72٪ في 2022، و22٪ في 2023، و24٪ في 2024، الذي يُعد عامًا قياسيًا لصادرات القطاع، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية خلاله نحو 58 مليون دولار، محققة نموًا سنويًا بلغ 21٪، لتسجل أعلى مستوى في تاريخ صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية، رغم أن حجم التجارة العالمية بلغ نحو4.31 مليار دولار في عام 2024.

وذكر التقرير أن أحشاء الحيوانات ومثاناتها ومعدتها، سواء كانت كاملة أو مقطعة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في محاليل ملحية أو مجففة، لها استخدامات متعددة، سواء كأغلفة صالحة للأكل مثل المستخدمة في صناعة السجق واللحوم المصنعة، أو كأغذية للحيوانات الأليفة وأعلاف الحيوانات، كما تُستخدم في تطبيقات صناعية مثل استخلاص الكولاجين والهيبارين والمواد الكيميائية الحيوية.

وكشفت بيانات متخصصة أن السوق العالمي لسوق الأغلفة الحيوانية تُقدر قيمته بنحو 4.31 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى نحو 5.0 مليارات دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%.

حجم الانتاج العالمي

وأضاف التقرير أن كميات الواردات العالمية من الأغلفة الحيوانية تجاوزت حاجز المليون طن خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.009 مليون طن، مؤكدًا أن الإنتاج العالمي بلغ نحو 19.6 مليون طن في عام 2023، واستحوذت 15 دولة فقط على نحو 74٪ من هذا الإنتاج، وتتصدر الصين المشهد العالمي بحجم إنتاج يُقدر بنحو 5.3 ملايين طن، محقّقة فائضًا تجاريًا يصل إلى 317 مليون دولار، حيث تستورد الخامات بمتوسط سعر منخفض ثم تُعيد تصدير المنتجات بعد التصنيع بمتوسط سعر أعلى، ما يعكس نجاحها في تعظيم القيمة المضافة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بحجم إنتاج 1.8 مليون طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.7 مليون طن، ثم الهند 1.2 مليون طن، تليها الأرجنتين بـ635 ألف طن، وروسيا بـ634 ألف طن، والمكسيك بـ529 ألف طن، وفيتنام بـ471 ألف طن، ثم أستراليا بـ464 ألف طن، وباكستان بـ463 ألف طن، وجنوب إفريقيا بـ375 ألف طن، والفلبين بـ296 ألف طن، وتركيا بـ238 ألف طن، وجمهورية كوريا بـ232 ألف طن، ونيوزيلندا بـ222 ألف طن.

وفي عام 2023، قُدّر إنتاج مصر من المخلفات الحيوانية الصالحة للأكل بنحو 103.2 ألف طن، من الأنواع الحيوانية الرئيسية مثل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وشكلت الأبقار الحصة الأكبر بنسبة 59%، تليها الجاموس بنسبة 33%، فيما ساهمت الأغنام والماعز بنحو 8% مجتمعتين، وتبرز هذه البنية قاعدة قوية للموارد البقرية في مصر وقدرة محتملة لدعم صناعات الأغلفة الطبيعية ومعالجة المنتجات الثانوية للحوم.

الدول المستوردة

وذكرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قيمة الواردات العالمية لهذا المنتج خلال العام الماضي بلغت نحو 4.3 مليارات دولار، مع تداول مليون طن حول العالم بمتوسط سعر للطن يبلغ 4,067 دولارًا، واحتلت الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المستوردة بحصة سوقية بلغت 14%، ثم ألمانيا 11%، والمكسيك 7%، وهولندا 7%، واليابان 6%، وبولندا وفرنسا 5% لكل منهما، تليها البرازيل 4%، ثم إسبانيا وفيتنام بنسبة 3% لكل منهما، بينما استحوذت باقي الدول مجتمعة على 35%.

وأوضح التقرير أن قيمة الواردات الصينية بلغت 611 مليون دولار لكميات بلغت 193 ألف طن بمتوسط سعر 3,154 دولارًا للطن، فيما سجلت ألمانيا واردات بلغت 470 مليون دولار لكميات بلغت 59 ألف طن بمتوسط سعر 7,948 دولارًا للطن. أما المكسيك فقد بلغت وارداتها 312 مليون دولار بكمية 108 آلاف طن بمتوسط سعر 2,900 دولار للطن، في حين بلغت واردات هولندا 285 مليون دولار لكميات بلغت 52 ألف طن بسعر 5,490 دولارًا للطن، وسجلت اليابان واردات بقيمة 261 مليون دولار لكميات بلغت 35.5 ألف طن، بمتوسط سعر 7,360 دولارًا للطن.

أما بيانات 2025، فقد أظهرت أن الصين جاءت في المرتبة الأولى خلال الربع الأول من العام بقيمة واردات بلغت 187 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ139 مليون دولار، ثم هولندا بـ75 مليون دولار، وفرنسا بـ53 مليون دولار، واليابان بـ52 مليون دولار.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، واصلت الصين صدارتها بقيمة 190 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ136 مليون دولار، ثم هولندا بـ67 مليون دولار، واليابان بـ64 مليون دولار، وفرنسا بـ62 مليون دولار.

أهم الدول المصدرة

وفيما يتعلق بالدول المصدرة، تصدرت الصين القائمة خلال عام 2024 بقيمة صادرات بلغت 930 مليون دولار، تمثل 20% من السوق العالمي، وبكمية 87.1 ألف طن، بمتوسط سعر 10,653 دولارًا للطن، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات قيمتها 579 مليون دولار وكمية 150 ألف طن، بمتوسط 3,864 دولارًا للطن.

وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بقيمة 392 مليون دولار وكمية 86.1 ألف طن، بمتوسط سعر 4,551 دولارًا للطن، ثم البرازيل بإجمالي 347 مليون دولار وكمية 154 ألف طن، بمتوسط 2,401 دولارًا للطن.

وحلت هولندا خامسة بقيمة 335 مليون دولار وكمية 72 ألف طن، بمتوسط 4,666 دولارًا للطن، ثم نيوزيلندا بـ204 ملايين دولار وكمية 49 ألف طن، بمتوسط 4,215 دولارًا للطن، تلتها إسبانيا بقيمة 186 مليون دولار وكمية 86 ألف طن، بمتوسط 2,154 دولارًا للطن، ثم بولندا بـ180 مليون دولار وكمية 51 ألف طن، بمتوسط 3,556 دولارًا للطن، وأستراليا بـ153 مليون دولار، وأخيرًا الدنمارك بصادرات قيمتها 95 مليون دولار وكمية 25 ألف طن، بمتوسط سعر 3,858 دولارًا للطن، وتمثل مصر نحو 1.3% من الصادرات العالمية لهذا المنتج، لتحتل المركز السابع عشر عالميًا.

صادرات مصر من الأغلفة الحيوانية

شهدت صادرات مصر من الأغلفة الحيوانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024 لتسجّل 58 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 21%، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، وحافظت الصادرات المصرية على مسار تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت قد انخفضت إلى 15 مليون دولار فقط عام 2018، قبل أن تعاود النمو التدريجي لتصل إلى 18 مليون دولار في 2020، ثم 25 مليونًا في 2021، و42 مليونًا في 2022، و48 مليونًا في 2023، وصولًا إلى 58 مليون دولار في 2024.

وأكد التقرير أن مصر احتلت في عام 2023 المرتبة 33 عالميًا، حيث أنتجت حوالي 103 آلاف طن، مما يعكس قاعدة إنتاج معتدلة ولكن قابلة للتوسع في الأغلفة الطبيعية، فى حين تشير ابيانات أن الإنتاج المصري توزّع بواقع نحو 61 ألف طن من الأبقار، و33% من الجاموس، و6% من الأغنام، و2% من الماعز، مع مساعي لمضاعفة جهود التصنيع بدلاً من تصدير المواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة العائدات.

أهم الدول المستوردة من مصر

وأفاد بأن هولندا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة بنسبة 53% من إجمالي الصادرات المصرية فى هذا البند، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها في 2024 نحو 31 مليون دولار من إجمالي 58 مليون دولار، محقّقة معدل نمو سنوي بلغ 30%. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 2.8 مليون دولار في 2023 إلى 11 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 45%، لتصبح من أسرع الأسواق نموًا بعد رومانيا، وتحتل ألمانيا المركز الثالث بنسبة 13% من الصادرات المصرية، بقيمة بلغت 7.4 مليون دولار في 2024 مقابل 4.8 مليون دولار في 2023، مسجلة نموًا محدودًا بنسبة 1% خلال العام الأخير.

وشهد السوق الإيطالي تراجعًا ملحوظًا في الأداء خلال 2024، إذ انخفضت الصادرات إليه بنسبة 30%، لتتراجع قيمتها من 3.5 مليون دولار إلى 2.4 مليون دولار، بما يمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما سجل معدل النمو التراكمي للصادرات إلى إيطاليا خلال الفترة من 2020 إلى 2024 تراجعًا نسبته 6%.

فرص واعدة

وكشف تقرير "Exploring the Global Demand for Animal Casings and Egypt's Export" عن أبرز ملامح التجارة العالمية في قطاع أغلفة الحيوانات (HS 050400)، مع التركيز على الوضع التصديري لمصر وأهم الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى توصيات بأن تستهدف مصر تنويع وجهات تصدير الأغلفة الحيوانية نحو آسيا وأفريقيا والأسواق الأمريكية الناشئة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على أوروبا، مع التركيز على الأسواق التي تُقدّر القيمة الإضافية والمنتجات المصنعة، وتعزيز الصناعات المحلية، وتحسين معايير الجودة والمعالجة لضمان الوصول إلى أسعار أفضل وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى توسيع الشراكات مع مشتري اللحوم المصنعة وتعميق سلسلة القيمة عبر التحوّل من الأغلفة الخام نحو المنتجات المصنعة وذات الأساس الكولاجيني الأعلى قيمة.

وسلّط التقرير الضوء على أسواق يُوصى بتكثيف التوجه التصديري نحوها، في مقدمتها المغرب، الذي أظهر فجوة تصديرية تُقدر بنحو 5.8 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بإمكانات تصدير إضافية تصل إلى 12 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل الصين، فرنسا، وغانا.

كما أوصى التقرير بالمشاركة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة، لتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية، منها: IFFA(فرانكفورت، ألمانيا والذى يعد الحدث العالمي الأهم في معالجة اللحوم، بالاضافة إلى معارض Anuga و SIAL وذلك للتوسع أوروبيًا وGulfood و Gulfood Manufacturing وVIV MEA للتوسع فى مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وFoodex Japan(طوكيو).