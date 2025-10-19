إطلاق النسخة الثانية من حملة "الريد ويك" بجامعة عين شمس

يعتزم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ممثلًا في أسرة طلاب من أجل مصر المركزية ولجنة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة الهلال الأحمر المصري، إطلاق فعاليات النسخة الثانية من حملة "الريد ويك" (Red Week) تحت شعار "جدد طاقتك"، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر بالحرم الجامعي (واحد).

تهدف الحملة إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لدى طلاب جامعة عين شمس.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استمرار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس – قطاع التعليم والطلاب - ممثلا في أسرة طلاب من أجل مصــر والإدارة العامة لرعاية الشـــباب ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في السـيد الدكتور/ محمد العقبى "مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعـلام والمشرف على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات" في تنفيذ المبادرات التنموية والتطوعية التي تعزز مفهوم المسئولية المجتمعية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم الحملة بتنسيق عام وإشراف إداري كل من إبراهيم سعيد حمزة "أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب" أسامة سعد "منسق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية".