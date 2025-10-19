المستشار أحمد محمد عبدالغني أميناً عاماً لمجلس الشيوخ

تولى المستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغني عبد المجيد، منصب أمين عام مجلس الشيوخ الجديد، خلفا للمستشار محمود إسماعيل عتمان.

ويحمل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد مؤهلات علمية رفيعة، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.

ويمتلك مسيرة مهنية ثرية داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل بعدد من أقسامها الحيوية، منها القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع. كما انتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

كما شغل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وأسهم من خلاله في تطوير آليات العمل الإداري والمهني داخل الهيئة ودعم أعضائها في أداء رسالتهم القضائية.

كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشاراً قانونياً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشاراً قانونياً بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشاراً قانونياً بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.