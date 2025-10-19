نشأت الديهي: الجماعة الإرهابية هدفها إنهاك الدولة المصرية وهم خطر داهم ودائم

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الجماعة الأرهابية هدفها إنهاك الدولة المصرية وتعكير مزاج المصريين كل يوم، ولذلك الإخوان خطر داهم دائم وأشرار كما أشار إليهم الرئيس السيسي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه لم نرى أسوأ من تشكيل وتشويه بعض أبناء مصر المارقين والخوارج الموجودين في الخارج، إحنا كبار ومصر كبيرة والمصريين كبار رغم أنف الصغار واعرفوا يا مصريين قيمته كويس أوي، إحنا نتحرك بما يميله علينا ضميرنا الوطني.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن أفعال الجماعة الإرهابية وأقوالهم شر وهدفهم تدمير الدولة المصرية منهم لله وحسبي الله وننعم الوكيل في كل إخواني مارق".