أخبار أسوان.. افتتاح منتدى السلام والتنمية.. وأبو سمبل تتزين لتعامد الشمس

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 19/10/2025.

فى مشهد يجسد عمق الإنتماء الوطنى وروح التكاتف بين الدولة والمجتمع ، بعث مشايخ وقيادات وأجاويد القبائل الأسوانية برسائل شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى تفخر بها مصر وشعبها ، ويجنى ثمارها الجيل الحالى وستمتد فوائدها إلى الأجيال القادمة .

القبائل الأسوانية توجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه المتواصل بزهرة الجنوب

افتتح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

وشارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الجلسة الإفتتاحة ، وسط حضور لنخبة متميزة من قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

محافظ أسوان يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والتنمية المُستدامين في نسخته الخامسة |شاهد

شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين مديرية التربية والتعليم ، والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وممثل المتبرعين لإستكمال تنفيذ المبنى الإضافى للمرحلة الثانية بمدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات .

توقيع بروتوكول لاستكمال المبنى الإضافي لمدرسة الصداقة الجديدة بأسوان

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام داخل إحدى القاعات على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .



محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية على هامش منتدى السلام..صور

جهود متنوعة

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهوداً مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها المشتركين في مشاهدة الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.



أبوسمبل تتزين لاستقبال المشاركين في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

استضافت جامعة أسوان فعاليات الجلسة التدريبية لوحدة المكتبات الرقمية، وذلك بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، علي مدار يومين بالحرم الجامعي بصحاري.

جامعة أسوان تحتضن جلسة تدريبية لتعزيز كفاءة الباحثين

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان زيارة ميدانية متميزة إلى نادي التجديف بأسوان، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الجامعة والكلية في إطار السعي المستمر لتطوير العملية التعليمية والتدريبية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.

وفد من جامعة أسوان يزور نادي التجديف لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.. شاهد