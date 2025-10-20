قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. افتتاح منتدى السلام والتنمية.. وأبو سمبل تتزين لتعامد الشمس

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 19/10/2025.

فى مشهد يجسد عمق الإنتماء الوطنى وروح التكاتف بين الدولة والمجتمع ، بعث مشايخ وقيادات وأجاويد القبائل الأسوانية برسائل شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى تفخر بها مصر وشعبها ، ويجنى ثمارها الجيل الحالى وستمتد فوائدها إلى الأجيال القادمة .

القبائل الأسوانية توجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه المتواصل بزهرة الجنوب
افتتح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

وشارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الجلسة الإفتتاحة ، وسط حضور لنخبة متميزة من قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

محافظ أسوان يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والتنمية المُستدامين في نسخته الخامسة |شاهد

شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين مديرية التربية والتعليم ، والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وممثل المتبرعين لإستكمال تنفيذ المبنى الإضافى للمرحلة الثانية بمدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات .

توقيع بروتوكول لاستكمال المبنى الإضافي لمدرسة الصداقة الجديدة بأسوان

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام داخل إحدى القاعات على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .


محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية على هامش منتدى السلام..صور

جهود متنوعة

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهوداً مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها المشتركين في مشاهدة الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 


أبوسمبل تتزين لاستقبال المشاركين في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

استضافت جامعة أسوان فعاليات الجلسة التدريبية لوحدة المكتبات الرقمية، وذلك بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، علي مدار يومين  بالحرم الجامعي بصحاري.

جامعة أسوان تحتضن جلسة تدريبية لتعزيز كفاءة الباحثين

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان زيارة ميدانية متميزة إلى نادي التجديف بأسوان، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الجامعة والكلية في إطار السعي المستمر لتطوير العملية التعليمية والتدريبية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.

وفد من جامعة أسوان يزور نادي التجديف لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية.. شاهد

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد