توقيع بروتوكول لاستكمال المبنى الإضافي لمدرسة الصداقة الجديدة بأسوان

شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين مديرية التربية والتعليم ، والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وممثل المتبرعين لإستكمال تنفيذ المبنى الإضافى للمرحلة الثانية بمدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات .

وذلك بهدف إستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كل من المهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وحازم محمد طاهر رزق ممثل المتبرعين والمنفذ الرئيسى لمشروع إنشاء المبنى الإضافى بالمدرسة .

ويأتى ذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا البروتوكول يأتى ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم المشروعات الخدمية والتنموية ، خاصة فى قطاع التعليم الذى يعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصرى وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

رؤية مصر

وأوضح المحافظ بأن المرحلة الثانية من مشروع مدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات ستتضمن إقامة مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، ليضم 14 فصل دراسى بطاقة إستيعابية تصل إلى 504 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة ، بجانب إنشاء المعامل والقاعات التفاعلية وغرف الأنشطة المختلفة بما يساهم فى خلق بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 15 مليون جنيه ، وأن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الفنى والإدارى لتذليل أى عقبات أمام سرعة التنفيذ بما يضمن الإنتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد .

ولفت المحافظ بأن هذا التعاون النموذجى بين الدولة وشركاء النجاح يعكس روح الإنتماء والمشاركة الجادة للإسهام فى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم حديثة تواكب متطلبات التنمية المستدامة .