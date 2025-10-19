قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توقيع بروتوكول لاستكمال المبنى الإضافي لمدرسة الصداقة الجديدة بأسوان

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين مديرية التربية والتعليم ، والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وممثل المتبرعين لإستكمال تنفيذ المبنى الإضافى للمرحلة الثانية بمدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات .

وذلك بهدف إستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كل من المهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وحازم محمد طاهر رزق ممثل المتبرعين والمنفذ الرئيسى لمشروع إنشاء المبنى الإضافى بالمدرسة .

ويأتى ذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذا البروتوكول يأتى ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم المشروعات الخدمية والتنموية ، خاصة فى قطاع التعليم الذى يعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصرى وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

رؤية مصر

وأوضح المحافظ بأن المرحلة الثانية من مشروع مدرسة الصداقة الجديدة الرسمية للغات ستتضمن إقامة مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، ليضم 14 فصل دراسى بطاقة إستيعابية تصل إلى 504 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة ، بجانب إنشاء المعامل والقاعات التفاعلية وغرف الأنشطة المختلفة بما يساهم فى خلق بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 15 مليون جنيه ، وأن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم الفنى والإدارى لتذليل أى عقبات أمام سرعة التنفيذ بما يضمن الإنتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد .

ولفت المحافظ بأن هذا التعاون النموذجى بين الدولة وشركاء النجاح يعكس روح الإنتماء والمشاركة الجادة للإسهام فى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم حديثة تواكب متطلبات التنمية المستدامة .

