تغيرات ملموسة في حالة الطقس اليوم بمطروح

تشهد محافظة مطروح اليوم الاثنين استقرارًا واضحًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء دافئة ومشمسة على معظم الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها تدريجيًا مع حلول المساء.

وتسود سماء صافية على محافظة مطروح مع نشاط خفيف للرياح،.

كما أن حالة البحر بمحافظة مطروح مناسبًا لأنشطة الملاحة البحرية والصيد . وسياحة اليخوت .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن درجة الحرارة العظمى في مرسى مطروح تسجّل نحو 30 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 22 درجة مئوية ليلًا، لتسود أجواء معتدلة على السواحل.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية بادارة مطروح المعنية بتنفيذ البرنامج العلاجي التربوي الخاص بتحسين مستوى القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المديرية والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من الخطة الوزارية الخاصة بهذا الشأن والمقرر انطلاقه الأحد المقبل وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك بحضور الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة و ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ومراجع موسى مدير التعليم الابتدائي بادارة مطروح.

أكدت مدير تعليم مطروح على أهمية التنفيذ النموذجي للبرنامج العلاجي انطلاقاً من الدور الوظيفي والمهني والواجب الوطني المنوط بهم.

وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والذي يهدف إلي تحسين المستوي اللغوي للطلاب وصقل مهاراتهم في القراءة والكتابة بعدد 80 مدرسة ابتدائية بادارات مطروح والحمام وسيوة والضبعة والمقرر انطلاقه الاحد المقبل لطلاب المرحلة الابتدائية ماعدا الصفين الأول والثاني والذي يستمر علي مدار العام الدراسي ويأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم التي تستهدف القضاء على ضعف المهارات القرائية والكتابية لدى طلاب المرحلة الابتدائية وضمان اتقان الطلاب القراءة والكتابة خلال عامين.

وأكدت لمديري المدارس ضرورة التركيز خلال الاختبار الفردي المبدئي لتحديد المستوي الحقيقي للطلاب في القراءة والكتابة مع ضرورة ضبط الية تسجيل الطلاب الضعاف بدقة حتي يتم الحاقهم فورا في خطة تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية.

مشيرة أن لجان المتابعة بتعليم مطروح ستجوب كافة المدارس الابتدائية لمتابعة وتقييم إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجي بكافة الإدارات التعليمية أولا بأول مع الإلتزام بالتقييم المرحلي أسبوعيا للفعاليات من خلال تقارير أسبوعية سيتم موافاة القائمين علي البرنامج بها من مسئولي الإدارات وذلك في إطار تدعيم الإيجابيات ورصد السلبيات ومعالجتها فورا.

وأشارت مدير المديرية الي ضرورة تنفيذ المدارس لالية تسجيل الغياب بدقة وحزم لضمان انضباط حضور الطلاب والالتزام بذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تؤديها المدارس بالتواصل الايجابي المستمر مع أولياء الامور بالتنسيق والتعاون مع مجالس الامناء وفق الادوار المنوطة بهم وفق القوانين واللوائح الوزارية الخاصة بهذا الشأن.