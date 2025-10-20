قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
غرة جمادى الأولى 1447 فلكيا.. وذروة شهب الجباريات تزين سماء أكتوبر
قتـ.ل أم انتـ.حار.. العثور على جثة مواطنة مصرية داخل منزلها بمحافظة البقاع اللبنانية
تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد
«رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي
تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي
رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏
رويترز: الاقتصاد المصري ينهض بقوة .. نمو يصل إلى 5.3% خلال ثلاث سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يطلق النسخة الثانية من منتدى القاهرة.. 3 نوفمبر

المصري للدراسات الاقتصادية
المصري للدراسات الاقتصادية
أ ش أ

يُطلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدورة الثانية من منتدى القاهرة (Cairo Forum2) يومي الإثنين والثلاثاء 3-4 نوفمبر؛ بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة حول العالم، ويتضمن المنتدى 17 جلسة حوارية لمناقشة أهم القضايا على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يستهدف المنتدى، مناقشة التطورات التي تشهدها قضايا وجودية مهمة، مثل "مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل فشله الذي أصبح واضحا يوما بعد يوم، والأدوار الجديدة التي تلعبها منظمة البريكس ومجموعة العشرين، وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على باقي دول العالم، والاضطرابات في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والعلاقة بين المناخ والطاقة والفقر؛ والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة تفوق قدرة البشر على مواكبتها والتعامل معها وتأثير هذه التطورات؛ والعلاقة العنكبوتية المتشابكة بين جميع هذه القضايا.

كما يهدف المنتدى هذا العام إلى رسم صورة شاملة للاقتصاد العالمي بعد مرور أحد عشر شهرا على بدء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديدا تأثير سياسات "أمريكا أولا" وانسحاب الولايات المتحدة المثير للاضطرابات من المنظمات الدولية، على أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

كما ستتناول الجلسات الفنية المتخصصة للمؤتمر بالتحليل والمناقشة ما يحدث في الأسواق المالية العالمية والناشئة، والمعوقات التي تواجه تمويل جهود مواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر العادل؛ وتحديات إدارة الديون.

وأوضه المركز، أنه “ولأن مصر تقع في قلب أفريقيا، ستحظى هذه القارة الجميلة سيئة الحظ- رغم تمتعها- بفرص واعدة، باهتمام كبير من جميع النواحي خلال المؤتمر”.

منتدى القاهرة والخبراء المحليين والدوليين المركز المصري للدراسات الاقتصادية

