المصري للدراسات الاقتصادية يطلق النسخة الثانية من منتدى القاهرة.. 3 نوفمبر

يُطلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدورة الثانية من منتدى القاهرة (Cairo Forum2) يومي الإثنين والثلاثاء 3-4 نوفمبر؛ بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة حول العالم، ويتضمن المنتدى 17 جلسة حوارية لمناقشة أهم القضايا على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يستهدف المنتدى، مناقشة التطورات التي تشهدها قضايا وجودية مهمة، مثل "مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل فشله الذي أصبح واضحا يوما بعد يوم، والأدوار الجديدة التي تلعبها منظمة البريكس ومجموعة العشرين، وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على باقي دول العالم، والاضطرابات في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والعلاقة بين المناخ والطاقة والفقر؛ والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة تفوق قدرة البشر على مواكبتها والتعامل معها وتأثير هذه التطورات؛ والعلاقة العنكبوتية المتشابكة بين جميع هذه القضايا.

كما يهدف المنتدى هذا العام إلى رسم صورة شاملة للاقتصاد العالمي بعد مرور أحد عشر شهرا على بدء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديدا تأثير سياسات "أمريكا أولا" وانسحاب الولايات المتحدة المثير للاضطرابات من المنظمات الدولية، على أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

كما ستتناول الجلسات الفنية المتخصصة للمؤتمر بالتحليل والمناقشة ما يحدث في الأسواق المالية العالمية والناشئة، والمعوقات التي تواجه تمويل جهود مواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر العادل؛ وتحديات إدارة الديون.

وأوضه المركز، أنه “ولأن مصر تقع في قلب أفريقيا، ستحظى هذه القارة الجميلة سيئة الحظ- رغم تمتعها- بفرص واعدة، باهتمام كبير من جميع النواحي خلال المؤتمر”.