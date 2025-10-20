ندوات توعوية بمدارس مطروح لترشيد استخدام المياه

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ندوات توعوية مكثفة داخل مدارس المحافظة.

وشملت الحملة زيارة لمعهد مطروح النموذجي الابتدائي، ومعهد فتيات مطروح النموذجي.

وتم تقديم الندوات خلال طابور الصباح، كما استضافت المكتبة المدرسية فعاليات متنوعة.

وتركزت محاور الفعاليات على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، حيث تم استخدام أساليب تفاعلية جذابة شملت عروضًا تقديمية، وأنشطة ترفيهية، وألعابًا تعليمية هادفة.

كما شملت الفعاليات إطلاق مسابقات ثقافية بين الطلاب، تم على إثرها توزيع جوائز رمزية على الفائزين لتشجيعهم.

ولضمان استمرار الرسالة التوعوية، أعلنت الشركة عن تأسيس "الأسر الطلابية للمياه" داخل المدرستين، كمبادرة لتفعيل دور الطلاب في نشر الثقافة المائية بين أقرانهم.

كما تم تنظيم ورشة عمل تطبيقية في "السباكة الصغيرة" لتعريف الطلاب بالأساسيات البسيطة للمحافظة على التركيبات الصحية داخل المنزل.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وبالتعاون الوثيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت الشركة أن هذه الندوات تأتي ضمن برنامج مستدام، يهدف إلى ترسيخ مفاهيم التوعية لدى النشء، وزيادة إدراكهم بأهمية الحفاظ على مصادر المياه من التلوث، والتعريف بالجهود التي تبذلها الشركة من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمحطات والمنشآت التابعة لها، لاطلاع الطلاب بشكل مباشر على مراحل العمل.