الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام تعقد أولى اجتماعاتها

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة "التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقررًا للجنة ومسئولة محور التدريب والتأهيل، ود. حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، مسئولًا عن ملف بحوث الإعلام. 

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة. 

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب الإعلامي في مصر، وتم التأكيد على أهمية وضع معايير موحدة لجودة التدريب، وربطها باحتياجات السوق الفعلية ومتطلبات التحول الرقمي في المجال الإعلامي، وأكد الحضور ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لأعضاء اللجنة، إلى جانب عقد شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية الكبرى، بهدف بناء منظومة تدريب مستدامة تواكب التطورات العالمية.

وتضم اللجنة كلاً من الدكتورة/ منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والسيدة/ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور/ حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

الأعلى للإعلام لجنة بحوث الاعلام تطوير الاعلام اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ CEO Women”

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

وزير العمل

جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

