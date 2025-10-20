لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة "التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقررًا للجنة ومسئولة محور التدريب والتأهيل، ود. حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، مسئولًا عن ملف بحوث الإعلام.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب الإعلامي في مصر، وتم التأكيد على أهمية وضع معايير موحدة لجودة التدريب، وربطها باحتياجات السوق الفعلية ومتطلبات التحول الرقمي في المجال الإعلامي، وأكد الحضور ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية لأعضاء اللجنة، إلى جانب عقد شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية الكبرى، بهدف بناء منظومة تدريب مستدامة تواكب التطورات العالمية.

وتضم اللجنة كلاً من الدكتورة/ منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والسيدة/ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور/ حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.