إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
المدير التقني للاتحاد المغربي يكشف أسباب تفوق المنتخبات المغربية

ياسمين تيسير

كشف المغربي فتحي جمال، المدير التقني في الاتحاد المغربي لكرة القدم، أسباب تفوق المنتخبات المغربية في الفترة الماضية، والتتويج بكأس العالم للشباب.

وقال جمال ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" هذا الانجاز نتاج عمل مجموعة كبيرة بداية من رئيس البلاد ورئيس الاتحاد المغربي، ونعمل منذ سنوات طويلة وبصفة مستمرة وكان الهدف عندنا 2030 وتقديم نخبة من اللاعبين".

وتابع:" عملنا أيضًا على زرع عقلية المنافسة في الأعمال السنية الصغيرة، وجاء ذلك نتيجة التجمعات في المعسكرات سواء للاعبين من داخل المغرب أو خارج المغرب داخل أكاديمية محمد السادس، والمعروفة بإمكانياتها الهائلة".

وأضاف:" نضم المواهب في أكاديمية محمد السادس، ونعمل معهم ويتم تصفيتهم وينضموا من عمر 12 عام ويستمروا حتى 20 عام".

وشدد:" اللاعبين المميزين يحترفوا في أوروبا، عن طريق شركات تسويق ويتم ذلك بمقابل مادي ولكن بدون مغالاة في الأرقام المالية، بشرط أن يشارك اللاعب مع فريقه ويكون هناك شروط في عقده بالمشاركة".

وأضاف:" هناك شراكة بين أكاديمية محمد السادس والأندية المغربية مع الأندية الأوروبية لاحتراف اللاعبين".

وواصل:" الاتحاد المغربي يشرف على كل الأمور الخاصة باللاعبين والمدربين في أكاديمية محمد السادس، وهناك نظام مخصص للاعبين، من 13 وحتى 21 سنة".

وعن اختيار المدربين للمنتخبات قال:" لا توجد عنصرية في الاختيارات عندنا ولا توجد مشكلة من اختيار مدربين أجانب، والشرط الأول هو الكفاءة والشخصية العام وخلفيته الرياضية وعنده خبره في التعامل مع الشباب، وكلها معايير يتم النظر لها في اختيار المدرب للمرحلة السنية التي سيتولاها".

وأردف:" نصف اللاعبين المحترفين في المنتخب المغربي خريجي أكاديمية محمد السادس".

